立法会宣誓︱何君尧为背稿甩辘解画：你企我呢个位会知咩叫「发台瘟」

90位新一届立法会议员在今日（1日）宣誓就任，今年有7位议员被秘书长认为宣誓有不清楚之处需要重新宣誓，包括选委界何君尧。他在首次宣誓时，未有照读台上的誓词宣誓，选择「背稿」宣誓。何君尧在大合照后回应记者，表示以背诵誓言的方式宣誓，感觉有更大的承诺，虽然自己事前已练习多次，但在宣誓过程亦感到非常紧张，形容「如果你企我呢个位，出到去嘅时候，你会知道咩叫『发台瘟』。」

议员冀上任后兑现选举承诺

实政圆桌庄豪锋则感慨，宣誓过程十分紧张，担心自己会读错，影响庄严性。他续指自己今日特意提早两小时到立法会练习，又提到上任后会先关注大埔宏福苑火灾事件，并要预防未来不要再出现同样问题。

民建联植洁铃则形容今日心情兴奋及期待，深感任重道远，希望未来4年落实选举时对选民的承诺，关注宽免长者自住物业差饷、完善大维修、围标等相关法例。

自由党法律界陈晓峰指，未来仍有很多挑战，社会仍需深化改革，希望可以结合「法、政、产、商、学、研」和各位议员，在政府「行政主导」的制度下，做好法治建设，推动市民生活。

科技创新界议员邱达根相信仍有多项创科相关法例需要厘清，希望今届可加大推动创科。他续指，1月已有数个活动正在组织，包括讨论如何使用创新科技在防灾、救灾、楼宇管理、城市管理上，亦会与政府部门进行见面会，推介可使用的创科产品。

在大埔宏福苑火灾方面，工程界议员卜国明认为需要在制度上改善，待独立委员会有结果后，提出改善方案后继续审视问题，强调需待事件成熟，相信政府会适时提出。

记者：林彦汛、李健威

摄影：陈浩元