元旦︱陈茂波：为国家发展贡献「棋眼」功能 林定国：港未来离不开国家整体发展

2026年伊始，律政司司长林定国和财政司司长陈茂波分别在社交平台发文。陈茂波表示，国家主席习近平的新年贺辞，总结了国家在「十四五」规划期间克服了的种种挑战和取得的伟大成就。「十四五」圆满收官，国家发展欣欣向荣，经济实力、科技实力、国防实力和综合国力均跃上了新台阶，经济总量跨越140万亿元人民币，人民生活、环境治理等方面皆持续改善。习主席更特别提到，要坚定不移贯彻「一国两制」方针，支持港澳更好融入国家发展大局，保持长期繁荣稳定。

林定国表示，国家主席习近平在新年贺词中提及香港时，重申要坚定不移贯彻「一国两制」，支持香港更好融入国家发展大局，保持香港的长期繁荣和稳定。这不单显示中央对香港的关爱，也是一直以来中央对香港的期望。

陈茂波见证新一届立法会议员宣誓就任。陈茂波fb

陈茂波：政府将更积极主动对接国家发展战略

陈茂波表示，习主席对香港的关怀和支持，让香港倍感鼓舞，也激励政府继续努力不懈、竭诚奋斗。在中央的坚强领导下，国家在新征程上稳步向前迈进，是香港进一步提质、提速、提量发展的最大底气。今年是国家「十五五」规划开局之年，政府将更积极主动对接国家发展战略，融入和服务国家发展大局，全面巩固提升国际金融、贸易和创科等重要发展引擎，为国家发展贡献新的「棋眼」功能。

过去一年，香港国际金融中心的发展取得亮眼的成绩，今年政府会继续提升香港国际金融中心的功能和内涵，推动金融更好服务实体经济，让香港成为海内外优质企业的首选集资地、国际投资者的热土。政府会加速建设和拓展国际一流水平的创新科技枢纽，特别是与粤港澳大湾区兄弟城市强强联手，以北部都会区，尤其河套为载体，加速培育新质生产力，助力国家推进高水平科技自立自强，支持科技创新和产业创新的深度融合。尽管国际地缘政治格局风云变幻，国家坚持高水平双向对外开放，政府一方面巩固传统欧美市场，同时开拓新兴市场，协助内地企业出海布局，也在新赛道新领域发力前行，比如大宗商品贸易、国际黄金交易等。

踏入新一年，国家将坚定前行、乘势而上，扎实推动高质量发展，香港也必将受惠其中，把握新的机遇，展现新的作为。他指，今天见证了新一届立法会议员宣誓就任，让香港一起锚定目标、勇于担当、携手并肩、砥砺奋进，为强国建设和中华民族伟大复兴的历史伟业，作出新的、更大的贡献。

香港须坚定不移贯彻「一国两制」。

林定国：香港不能自满

林定国说，为了不负中央的信任，特区政府在过去一年努力工作，虽然面对不少困难和挑战，仍在各方面取得显著成绩。就律政司而言，在坚持法治原则和充分保障基本人权自由的前提下，有效通过司法程序处理国家安全案件，以及持续完善维护国家安全法律和执行机制。虽然香港的法治环境受到不公平和失实的攻击，但客观事实显示，香港作为国际法律服务及争议中心的地位，受到国际社会的普遍认同和支持，最佳的例子就是国际调解院总部在去年落户香港，并已正式开展业务；数星期前，国际统一司法协会决定在香港成立首个在罗马总部外的办事处。

然而，他指绝对不能自满，必须时刻谨记香港仍有众多问题尚待解决，亦因众多内外不同因素，在未来仍将面对种种困难和挑战。要真的不负中央的关爱和期望，就必须战战兢兢，保持清醒头脑，实事求是。香港的未来离不开国家的整体发展，让「十五五」规划在明年初正式出台后，要积极认真研究和部署、然后落实，真的做到主动融入国家发展大局，同时进一步改善香港的社会经济和民生。

他指，律政司自当一如既往，并乘势而上，努力进一步发挥香港在「一国两制」下普通法制度的独特优势，更好配合国家整体的法治建设，特别是在粤港澳大湾区方面；同时巩固香港的整体法治环境，为香港各方面的发展和市民的衣食住行，提供有利的条件和安心的保障。