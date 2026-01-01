Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会宣誓︱选委界陈曼琪：誓词虽短 肩上责任却重 将重点推动八大工作

政情
更新时间：15:35 2026-01-01 HKT
发布时间：15:35 2026-01-01 HKT

立法会议员今早（1月1日）宣誓就任，选委界陈曼琪在社交平台发文，指手中的誓词虽短，肩上责任却重。她表示将继续以忠诚、专业、务实的态度，全力履职，做好市民与政府之间的桥梁，反映民意，服务社会，为国为港。

陈曼琪说，她的核心使命，是协助香港更积极主动融入国家发展大局，支持和监察特区政府务实改革，提出贴地建议，共同促进经济、改善民生，建设一个安全、幸福、宜居、宜发展的香港。她表示将重点推动以下工作，扎实跟进：

  1. 加速建立「独居长者／双老家庭」数据库，推广乐龄科技应用，推动「居家安老」真正落实。
  2. 推动制定「全港妇女全面发展蓝图」。
  3. 完善全港托儿服务，释放女性劳动力，支持双职家庭。
  4. 推动建设良好家庭、家教、家风，构建关爱社会。
  5. 规管未成年人在极端天气下的危险行为，加强保护与教育。
  6. 积极协助中小企推广香港品牌，拓展市场，提升竞争力。
  7. 协助法律界及中小型律师行升级转型，推动法律科技应用，巩固香港国际法治营商环境。
  8. 跟进大埔火灾重建，并运用法律专业，协助政府完善大厦管理及楼宇更新相关法律。

陈曼琪亦欢迎大家随时向她反映意见，一起为香港出力。

陈曼琪FB图片
陈曼琪FB图片

