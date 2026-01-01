立法会宣誓︱陈国基冀新一届立法会与政府携手合作 持续跟进宏福苑大火调查善后等工作

新一届立法会议员今日（1日）在行政长官李家超监誓下宣誓就任。多名政府官员于社交平台发文，政务司司长陈国基表示，期望新一届立法会与特区政府携手合作，持续跟进宏福苑大火调查善后、重建复常等工作。

议员为民意代表 亦是施政建设性伙伴

陈国基表示，立法会是特区管治体系的重要组成部分，议员既是民意代表，也是政府推动施政、落实改革、提升创新治理效能的建设性伙伴。他期望议员聚焦经济民生、切实解决社会深层次问题，全力融入和服务国家发展大局，充分彰显「爱国者治港」的积极成效。

政府与新任议员交流 获贴地建设意见

陈国基表示，新一届立法会选举产生后，政府已与不少候任议员进行交流，听到许多贴地且具有建设性的意见。他深切感受到议员对香港的热诚与担当，和对香港不同领域、阶层、专业的深入了解，无论是推动经济发展、改善民生福祉，还是深化改革、完善制度机制，以及把握国家战略机遇、提升竞争力，议员们都展现出务实有为、创新进取的良好姿态，行政立法良性互动的基础非常扎实。

法案审议坦诚交流 完善立法建议

陈续说，未来他和政府团队会继续以开放、诚恳的态度，与立法会保持紧密沟通和高效合作，并会在政策酝酿阶段便积极听取意见，让施政更符合实际，更贴近民意；在法案审议过程中坦诚交流、充分研商，完善各项立法建议；在政策落实时加强协作，确保促发展惠民生措施能够有效推行，强调「让我们同心同行，以实际行动回应市民期盼，共建更繁荣、更宜居的香港。」

黄伟纶深信行政立法将良性互动创新局

财政司副司长黄伟纶表示，深信在行政主导和「爱国者治港」原则相适应下，行政立法将进一步良性互动，在创新改革中打开新局面，持续发展经济，改善民生。

