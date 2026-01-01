立法会主席之争｜李慧琼称未有新消息 陈振英谈获胜条件：都系议员自己睇

新一届立法会任期今日（1日）开始，外界关注新任主席人选。两位被视为竞逐主席的热门人选，身兼人大常委的民建联资深议员李慧琼，以及金融界议员陈振英，今日被问及会否竞选立会主席。上届议会任内会主席的李慧琼称未有新消息，上届财委会主席陈振英则指「迟啲大家会知，今日我唔想讲太多，今日主要都系宣誓」。不过被问及胜任主席的条件，陈振英则回应「呢啲全部都系自己议员睇，点会系我睇」，大部分议员的意见较为重要。

议员期望新主席阐明立法会重点工作 吴秋北：属综合考虑

立法会主席提名期明天截止，星岛《大棋盘》早前披露，立法会秘书处亦已通知议员，本月8日出席主席选举特别论坛，意味很大机会多于一人竞逐。问及对于两位热门人选有何评价时，选委界议员何君尧表示，未收到任何人通知会竞逐主席，但认为不论二人那一位担任主席都很好，因为第七届立法会已反映，议会归于平淡。

李慧琼作为人大常委会不时会返回内地开会，被问及对此有否顾虑，何君尧称主席作用为主持会议，不论谁人担任主席，处理的工作都是平铺直叙，现时与第六届立法会那种「火星撞地球」的情况不同，「（第六届立法会）如果你唔喺度就压唔到场，但今日嚟讲主席纯粹协调」，而且有副主席（内会正副主席）都可以协助顶上。

工联会会长吴秋北表示，选举当然有竞争，并期待有关候选人展示自己的政纲，了解其看法。被问及有甚么考虑因素选择主席，他强调资历是其中一个因素，那是综合因素的考虑。自由党副主席李镇强表示，立法会主席选举应如「燕瘦环肥」般多元，让不同背景的议员参与竞争。他认为，这有助于议员们独立思考，选出最能为立法会、香港、国家以及行政立法关系服务的主席，认为现任议员都很资深。

李镇强指出，立法会主席的角色不仅限于主持会议，更重要的是能够引导立法会未来的发展方向，十分欢迎财委会主席、内会主席或其他委员会主席等人报名参选。他强调，主席应向市民阐明立法会的重点工作，特别是如何协助和支援受大埔火灾事件影响的居民，让他们的生活尽快恢复正常，并将关爱传递下去。

至于主席选举会否拖延大埔火灾相关议案，李镇强认为两者并无冲突。他表示，立法会议员在履职前已与政府各部门就大埔事件保持紧密沟通，并提出了多项善后和救援建议。他强调政府对此责无旁贷，议员们将继续提供意见，以期制定出最有效、长远的方案，避免类似情况再次发生。

