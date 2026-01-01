立法会90名议员宣誓获确认 李家超提三个期盼：「爱国者治港」非口号 须落实实践

行政长官李家超今日（一月一日）在立法会综合大楼为香港特别行政区第八届立法会议员宣誓就任仪式监誓。李家超确认全体90位候任立法会议员的宣誓为有效宣誓，他对新一届议员寄予厚望，并提出三个期盼。

贯彻「行政主导」与「爱国者治港」

李家超在社交平台发文，指国家主席习近平主席上月在北京听取他述职时明确要求，特区政府必须「坚持和完善行政主导」。港澳办夏宝龙主任亦曾指出，行政长官在特区政权架构及其运行中处于主导和核心位置。过去三年半，他以行动实践「行政主导」，主动建立行政立法良性互动的关系。「爱国者治港」并非口号，必须实实在在落实在实践中。议会运作要坚持理性、专业和建设性，实现高效高质量议政，这是对行政立法双方既互相制衡，又互相配合的重要考验。

贯彻遵守《立法会议员守则》

《守则》是去年立法会为更好完善议员履职制度而制定，于今日正式实施，为议员的履职行为订下更高标准。李家超指出，《守则》订明议员应恪守维护宪制秩序、国家安全及行政主导体制，坚守法治、廉洁奉公和尽忠职守等原则。《守则》也定下操守标准，议员须基于事实和证据议政论政，不可无中生有或作出人身攻击。议员不应只当评论者，而应积极发挥民意代表的角色，向政府积极进言，并尽力提出有效解决方案。

具备大局观、国家观和国际观

李家超强调，立法会议员的要求比区议员更高，议政时需兼顾微观需要与宏观利益。他重申「系统观念」的重要性，并阐述其三个重点：分析问题要把握好五个关系：把握好全局与局部、当前与长远、宏观与微观、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的关系；探索问题要通过历史看现实，透过现象看本质；处理问题时要提高战略思维、创新思维和底线思维等能力。

李家超又提到，今年是国家「十五五」规划开局之年，亦是特区政府全力拼经济、谋发展、惠民生的一年。他期望议员成为政府的治港和改革伙伴，尤其在主动融入国家发展大局，以及共同推动火灾后的支援和重建工作上。他亦期望在行政主导和「爱国者治港」原则相适应下，行政立法共同为建设更美好香港，团结一致，发展经济、改善民生、深化改革、同创未来。

