元旦｜李家超：「十五五」开局年瞄定目标 深化改革推发展 感谢习近平关心支持粤港澳

新年伊始，在辞别2025迎接2026之际，国家主席习近平发表了2026年新年贺词，总结了国家「十四五」时期极不寻常的历程和来之不易的成绩，并指出2026年是「十五五」开局之年。行政长官李家超今（1日）在社交平台表示，要锚定目标任务，坚定信心、乘势而上，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革开放，推进全体人民共同富裕，续写中国奇迹新篇章。

李家超：习近平新年贺词鼓舞人心

李家超感谢习近平振奋人心和充满温情的新年贺词，更表达了对粤港澳的关心、支持和期望，他感到十分鼓舞，备受激励要继续努力奋进。习近平指出，要坚定不移贯彻「一国两制」方针，支持港澳更好融入国家发展大局，保持长期繁荣稳定。

香港在中央政府支持下彰显「一国两制」生命力

李家超提到，在国家「十四五」时期，香港在中央政府的大力支持下，彰显「一国两制」的强大生命力。过去一年更是香港充满考验又展现韧性的一年，在习近平的领航掌舵下，在政府和社会共同努力下，大家团结奋进、迎难而上，大力发展经济、改善民生，主动对接国家发展战略，经济发展与民生改善取得显著成效，国际金融中心地位稳固，多项国际竞争力排名跃升，开创了高质量发展新局面。

他续指，「一国两制」是香港保持长期繁荣稳定的最佳制度安排，政府全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治的方针，维护《宪法》和《基本法》确定的特区宪制秩序，坚持和完善「一国两制」制度体系，全面落实「爱国者治港」原则，着力提升治理效能，同时坚定有力维护国家安全。第八届立法会选举取得圆满成功，投票率全面超越上届，显示市民对特区政府的施政方向、火灾救援重建和改革决心，以及立法会工作的大致认同。

政府施政方向正确 成果丰富

李家超表示，经济发展方面，香港国际金融中心地位上升一位，连续两年全球第三；整体竞争力上升四位，至全球第三；人才竞争力两年大幅跃升12位，至全球第四、亚洲第一；2025年恒生指数上涨27.8%，在香港首次公开招股市场领跑全球；旅游发展畅旺，2025年前11个月吸引旅客超过4,500万人次，同比增长12%；刚过去的圣诞节，12月25日至27日三天假期，每日访港旅客人数更刷新了疫情以来的纪录。这些都反映了政府施政方向正确，是政府和社会共同努力所得的成果。

他亦提及河套香港园区在上月底已正式开园，标志着香港创科发展的新里程。政府会以创新思维全力加速北部都会区发展，推进大湾区融合发展，为香港创造更多高质量职位和提升新质生产力。政府亦会发挥香港「内联外通」的优势，服务更多内地企业利用香港「出海」，同时巩固香港国际中心地位。

习近平高度重视宏福苑火灾

民生改善方面，李家超指去年全年约9,500个简约公屋单位如期落成，公屋综合轮候时间较本届政府上任前的高位缩短一年，缩至5.1年的低位。「社区客厅」新增5间，现时共有9间「社区客厅」，为基层家庭带来温暖。香港首间中医医院投入服务，最低工资「一年一检」得以落实，强积金落实取消「对冲」安排。长远而言，政府会持续增加公营房屋供应，丰富置业阶梯；并持续造地以满足大型发展项目、长期经济发展和市民住屋的需要，同时增加政府土地储备。

去年11月底，突如其来的大埔重大火灾为香港造成严重创伤。李家超感谢习近平高度重视，中央有关部门、全国各地全力提供协助，政府各部门全力以赴开展抗灾救灾工作。政府会继续加紧有序推进各项善后、调查和安置工作。

李家超冀新一年团结推动改革

李家超表示，二十届四中全会对「十五五」时期国家经济社会发展作出顶层设计和战略擘画，强调要坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，促进香港长期繁荣稳定。2026年是国家「十五五」规划的开局之年，香港特区会团结带领社会各界主动对接国家「十五五」规划，充分发挥香港独特优势和重要作用，进一步深化改革，持续巩固及提升自身优势，深度参与粤港澳大湾区建设，更好融入和服务国家发展大局，以香港所长贡献国家所需，在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的壮阔征程中实现更好发展、作出更大贡献。

他呼吁，在新一年大家团结一致，迎难而上，把握机遇，推动改革，一起建设更美好的香港家园。