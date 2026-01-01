直播预告｜立法会议员宣誓仪式上午11时开始 议员陆续抵达准备

第八届立法会任期今日（1月1日）开始，90位议员于今早11时正式宣誓就任，《星岛头条》届时会直播。

多名候任议员在早上约10时已陆续抵达前厅等候，包括陈振英、陈宗彝、何敬康、黄锦良等。宣誓仪式会由行政长官李家超负责监誓，候任议员早前已接获通知，须于上午10时30分到达立法会大楼，10时45分前到会议厅就座，迟到者不得进入，若无合理原因迟到，都会被取消资格。

陈振英最先进入会议厅准备

或将竞逐立法会主席一职的金融界陈振英，今日最早进入会议厅内准备。选委界管浩鸣进场后，主动向选委界「新丁」朱立威介绍会议厅。商经局局长丘应桦都提早到会议厅内，与议员交流打招呼。根据现场名牌所见，座位大致与早前政界流传的座位表相约。陈振英根据最初协调结果，原本坐于会议厅最侧处，目前已调回靠中间的位置。

去年台风「桦加沙」袭港后巡区受伤的民建联主席陈克勤，继续要撑拐杖到场，但情况明显较选举时好。

誓词全长约100字，宣誓的次序，以资深程度排列，若资历相同就按姓氏笔划，今日首位宣誓的是2008年连任至今的民建联李慧琼。立法会秘书处早前（30日）为一众议员安排宣誓彩排，超过十位议员被要求重新宣读誓词。

记者：林彦汛、郭咏欣

相关新闻：立法会宣誓彩排多人要「重读」 何君尧老猫烧须背稿失败 剑后江旻憓「一take pass」︱Kelly Online