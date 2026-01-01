Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

直播预告｜立法会议员宣誓仪式上午11时开始 议员陆续抵达准备

政情
更新时间：10:19 2026-01-01 HKT
发布时间：10:19 2026-01-01 HKT

第八届立法会任期今日（1月1日）开始，90位议员于今早11时正式宣誓就任，《星岛头条》届时会直播。

多名候任议员在早上约10时已陆续抵达前厅等候，包括陈振英、陈宗彝、何敬康、黄锦良等。宣誓仪式会由行政长官李家超负责监誓，候任议员早前已接获通知，须于上午10时30分到达立法会大楼，10时45分前到会议厅就座，迟到者不得进入，若无合理原因迟到，都会被取消资格。

陈振英最先进入会议厅准备

或将竞逐立法会主席一职的金融界陈振英，今日最早进入会议厅内准备。选委界管浩鸣进场后，主动向选委界「新丁」朱立威介绍会议厅。商经局局长丘应桦都提早到会议厅内，与议员交流打招呼。根据现场名牌所见，座位大致与早前政界流传的座位表相约。陈振英根据最初协调结果，原本坐于会议厅最侧处，目前已调回靠中间的位置。

去年台风「桦加沙」袭港后巡区受伤的民建联主席陈克勤，继续要撑拐杖到场，但情况明显较选举时好。

誓词全长约100字，宣誓的次序，以资深程度排列，若资历相同就按姓氏笔划，今日首位宣誓的是2008年连任至今的民建联李慧琼。立法会秘书处早前（30日）为一众议员安排宣誓彩排，超过十位议员被要求重新宣读誓词。

记者：林彦汛、郭咏欣

相关新闻：立法会宣誓彩排多人要「重读」 何君尧老猫烧须背稿失败 剑后江旻憓「一take pass」︱Kelly Online

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
8小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
14小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
11小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
4小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
15小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
19小时前
MIRROR演唱会事故｜阿Mo除夕发近照首现笑脸 幽默告别2025年展乐观一面　
社会
7小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
17小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
19小时前