直播｜立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass

第八届立法会任期今日（1月1日）开始，90位议员于今早11时正式宣誓就任，《星岛头条》全程直播。多名候任议员在早上约10时已陆续抵达前厅等候，包括陈振英、陈宗彝、何敬康、黄锦良等。宣誓仪式会由行政长官李家超负责监誓，候任议员早前已接获通知，须于上午10时30分到达立法会大楼，10时45分前到会议厅就座，迟到者不得进入，若无合理原因迟到，都会被取消资格。

最终仪式在中午12时许完成，共计7名议员，被立法会秘书长要求重新宣读。

或将竞逐立法会主席一职的金融界陈振英，今日最早进入会议厅内准备。选委界管浩鸣进场后，主动向选委界「新丁」朱立威介绍会议厅。商经局局长丘应桦都提早到会议厅内，与议员交流打招呼。根据现场名牌所见，座位大致与早前政界流传的座位表相约。陈振英根据最初协调结果，原本坐于会议厅最侧处，目前已调回靠中间的位置。去年台风「桦加沙」袭港后巡区受伤的民建联主席陈克勤，继续要撑拐杖到场，但情况明显较选举时好。

【12:12】经民联邓铭心，宣读誓词时错读了「尽效忠」，被指有不清晰之处，被要求重读一次。

【11:51】工联会李广宇误将「据实声明」读成「确实声明」，须再读一次。

【11:48】旅游界江旻憓顺利完成宣誓，不须重新宣读。

【11:43】民建联陈永光被秘书长要求重新宣誓，但未有解释原因。

【11:40】商界（第三）严刚是首名以普通话宣誓的议员。

【11:30】每当议员宣誓后、转人时，李家超都会轻轻用左手放在茶几上支撑身体，身体亦明显向左边依靠，似是以茶几借力，且眉头深锁，茶几旁更有一支拐杖，未知是否有不适。

【11:30】新民党陈家珮宣誓时，误将「廉洁奉公」读成「廉正奉公」，须再读一次。

李家超放监誓过程中需要搀扶旁边的茶几。

【11:24】民建联林琳在宣誓期间没有举起右手，但秘书长未有要求她再次宣誓。而根据立法会议员宣誓须知，当立法会秘书读出议员的名字后，该议员应带同誓言或誓词到台前，举起右手宣誓，但同时列明「举起右手宣誓并非法定要求」，未知是否需要特别处理。

【11:18】工联会吴秋北同样被指宣读时有不清晰，需要重读，但实际上无明显「食螺丝」位置。

【11:17】自由党李镇强同样因宣读誓词时有不清晰之处，需要重读。

【11:10】选委界何君尧宣誓时，继上次彩排后，再次尝试不看稿背诵誓词，但读到「尽忠职守」时「食螺丝」，被秘书长称其宣誓有不清楚之处，需要重新读誓词，是首位被要求重读的议员。

【11:04】民建联李慧琼首先宣誓，其后依次为民建联陈克勤、经民联梁美芬等。

【11:02】立法会秘书长卫碧瑶宣布宣誓仪式开始，现场奏唱国歌。

【11:00】李家超进入会议厅。

【10:55】议员陆续准备，民建联「新丁」郭芙蓉在会议厅影相留念之际，其党主席陈克勤走到她身后时，即被党友陈学锋笑指是「摄石人」，引来大家哄笑，随后陈学锋即举机与部分坐在一起党友自拍。

行政长官李家超负责监誓，其位置旁放了茶几及一杯水。2022年时任行政长官林郑月娥监誓时，没有这些安排，相信今次是按政府要求为李家超而设。

誓词全长约100字，宣誓的次序，以资深程度排列，若资历相同就按姓氏笔划，今日首位宣誓的是2008年连任至今的民建联李慧琼。立法会秘书处早前（30日）为一众议员安排宣誓彩排，超过十位议员被要求重新宣读誓词。

