2026｜政府官员社交平台换回正常头像 标志进一步复常

大埔宏福苑火灾悲剧后，一众政府官员社交平台纷纷转为灰调，至12月初逐渐转回彩色，头像换成「深化改革 同创未来」标语。踏入2026年，特首李家超和问责官员把社交平台头像换回正常头像，标志随著新一年来临进一步复常。

因应火灾，政府取消原定于维港举行的跨年烟花汇演，旅发局改在中环遮打道行人专用区举办灯光汇演和音乐会，李家超和文体旅局局长罗淑佩担任主礼嘉宾。有官场中人指，火灾令社会陷入集体悲痛，政府在尊重灾民感受的前提下，改变活动形式，但社会始终不能长期被哀恸气氛笼罩，必须化悲痛为力量，让社会和经济活动回复正常。

今次除夕倒数停放烟花，对维港两岸餐厅、酒店生意无疑有影响，同时减低旅客访港意欲，但站在人道立场，无论是业界抑或市民游客，都理解当局安排。不过悲剧过后，社会需要踏入复原期，继续向前，李家超和官员出席跨年倒数活动，元旦日的社交媒体头像回复至原本的肖像相片，体现政府带领社会各界走向复常，一方面加快推进支援灾民工作，另一方面则继续发展经济、改善民生。

官场中人指，复常不代表忘记火灾，而是对逝者的思念转化为生活的动力，推动制度改革。政府成立的独立委员会正马不停蹄运作，期望能尽快查找成因和责任，追责到底，认真改革。

李家超发表新年贺词，形容2025年是充满挑战但体现坚毅的一年，香港经历了经济复苏的强劲动力，同时也共同承受了宏福苑火灾带来的悲痛。2026年政府将聚焦两大目标，第一是增进民生福祉，包括加快公营房屋建设，实施「简朴房」登记制度以取缔劣质「㓥房」；优化医疗、教育资源，扩大长者医疗券覆盖范围。第二是强化创科驱动，主动对接国家「十五五」规划，加快发展北部都会区等。