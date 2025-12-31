李家超发表新年贺词：2025年充满挑战但体现坚毅 新一年要增进民生福祉、强化创科驱动

临近2026年，行政长官李家超今日（12月31日）发表新年贺词，回顾2025年香港所经历的挑战与成就，并展望2026年的施政重点。李家超指，2025年是充满挑战但体现坚毅的一年，香港经历了经济复苏的强劲动力，同时也共同承受了大埔宏福苑火灾带来的悲痛。在特区政府与市民的同心协力下，特区政府将继续以「改革和动力」融入「发展经济」和「改善民生」之中，不断见到来之不易的成果。

他指出，经济方面，河套香港园区已顺利开园，为香港「国际创科中心」揭牌；全年股市表现畅旺，旅游业持续复苏，启德体育园及东九文化中心亦相继启用；「粤车南下」政策吸引高端消费旅客访港。在民生领域，约9,500个简约公屋单位如期落成，公屋综合轮候时间缩短至5.1年；新增5间「社区客厅」，总数达9间，为基层家庭提供支援；香港首间中医医院投入服务，网约车规管条例亦已通过，为市民提供更多出行选择。

李家超表示，2026年政府将聚焦两大目标：首先是增进民生福祉，包括加快公营房屋建设，实施「简朴房」登记制度以取缔劣质「㓥房」；优化医疗、教育资源，扩大长者医疗券覆盖范围，并为青年提供更多就业创业机会。

其次是强化创科驱动，主动对接国家「十五五」规划，加快发展北部都会区，深化河套合作区「一区两园」联动，加速科技、低空经济等核心领域的发展和应用，以人工智能赋能各行业发展，并办好APEC财政部长会议等国际会议，提升香港的国际影响力。

李家超强调，过去一年香港展现了韧性与活力，政府在新一年将继续努力，落实施政，让市民共享成果。他呼吁市民团结一致，共同克服挑战，让香港更加繁华璀璨。