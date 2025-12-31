解放军驻港部队完成第27批军官轮换

解放军驻香港部队今日（31日）表示，一批完成防务任务的陆海空军官，已于今日经中央军委批准后离开香港，返回内地部队工作。这是香港回归祖国以来，驻港部队进行的第27批军官轮换。

驻港部队举行欢送仪式

31日上午9时40分许，驻香港部队在新田军营举行了隆重的欢送仪式，为即将离港的战友送行。这批军官是从全军选调至驻香港部队，在港期间，他们坚决贯彻党中央、中央军委及习主席的决策部署，并认真落实「一国两制」方针、《基本法》及《驻军法》。

他们出色地完成了以履行防务为中心的各项任务，展现了解放军威武文明的良好形象，获得香港同胞和社会各界的高度赞誉。

新一批军官已抵港接替防务

据了解，新一批从全军选调到驻香港部队工作的军官已于近日抵达香港，并已接替换出军官，履行防务职责。