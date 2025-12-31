解放军驻港部队完成第27批军官轮换
更新时间：20:58 2025-12-31 HKT
发布时间：20:58 2025-12-31 HKT
发布时间：20:58 2025-12-31 HKT
解放军驻香港部队今日（31日）表示，一批完成防务任务的陆海空军官，已于今日经中央军委批准后离开香港，返回内地部队工作。这是香港回归祖国以来，驻港部队进行的第27批军官轮换。
驻港部队举行欢送仪式
31日上午9时40分许，驻香港部队在新田军营举行了隆重的欢送仪式，为即将离港的战友送行。这批军官是从全军选调至驻香港部队，在港期间，他们坚决贯彻党中央、中央军委及习主席的决策部署，并认真落实「一国两制」方针、《基本法》及《驻军法》。
他们出色地完成了以履行防务为中心的各项任务，展现了解放军威武文明的良好形象，获得香港同胞和社会各界的高度赞誉。
新一批军官已抵港接替防务
据了解，新一批从全军选调到驻香港部队工作的军官已于近日抵达香港，并已接替换出军官，履行防务职责。
最Hit
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
2025-12-30 19:25 HKT