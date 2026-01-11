Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

议会新丁专访｜庄豪锋：非田北辰「代言人」 惟贯彻敢言作风 争取欣澳建赛车场搞F1

政情
更新时间：07:30 2026-01-11 HKT
发布时间：07:30 2026-01-11 HKT

新一届立法会上任，实政圆桌庄豪锋成功从师父田北辰手中接棒，在新界西北选区当选。议席成功继承，风格又能否贯彻？庄豪锋日前接受《星岛》专访时强调，毋须「搣甩」田北辰标签，认为并非包袱，反而是一种助力，强调实政圆桌并非一言堂。近年F1一级方程式赛车掀起热潮，他提倡在欣澳兴建赛车场，不但可举办经济价值极高的F1赛事，更可提供场地和专业车手让内地新车厂试车。

庄豪锋感激伯乐鞭策

庄豪锋2018年加入田北辰团队，在元朗、屯门等地区办事处工作，同时是田北辰的立法会议员办公室的助理。今次立法会换届，年逾七十的田北辰退下火线，力推庄豪锋入局，最终成功当选。庄豪锋表示，过去外界对田北辰的认识集中于其个人风格，多数忽略背后团队，随着从幕后走到幕前，他将着力突显实政圆桌理念，让公众了解他们所代表的声音。

庄豪锋说，他对不同议题一向有个人立场，团队亦有立场，而田北辰对大众所说的，是经政团消化后的说法，如今由他接棒，只是换作「由我把口讲出嚟畀公众听」。他强调，田北辰绝非「垂帘听政」，他也不是田北辰的「代言人」，但笑言对方资历深，「讲嘢可直接啲」，自己作为新丁当然要客气些。对于「师父」提携，庄豪锋言谈间满是感激，形容对方为人生的伯乐，不断鞭策使他成长。

「赛车模型」证政团非一言堂

实政圆桌一直争取在欣澳填海兴建国际级赛车场，发展旅游经济，惟至今未成事。记者访问时，无意发现田北辰办公室摆放一部F1赛车模型，庄豪锋笑言「不是田生的」，而是有党友很喜欢赛车，向党内提倡欣澳建赛车场，经团队「度桥」讨论后，最终由田北辰向政府争取。庄豪锋指，这事反映实政圆桌并非一言堂，或只懂附和、听从。

他又指，欣澳建赛车场是他今年主打政策之一，认为不但可举办经济价值极高的F1赛事，更可提供场地和专业车手让内地新车厂试车；政府致力发展大屿山，正好可配合「洪欣铁路」、南大屿度假村、机场城市等，发挥协同效应。

庄豪锋：应超前部署推动增加直选比例

庄豪锋当选翌日与田北辰一起见记者，其中田北辰透露2021年曾向中央建议实现「333」选制，即选委会、功能界别及地区直选各占30席，而非现时的「432」，希望下届可变成「333」，容纳更多细党。对于政制改革，庄豪锋表示，香港已进入「由治及兴」稳定期，只要香港「畀到信心中央」，相信有机会开绿灯，现时应超前部署如何循序渐进推动，包括建议增加直选议席比例至30席。

相关新闻：大棋盘｜田北辰倡立选变「333」有利细党入局？

「一人党」影响力？庄豪锋：靠专业判断、论述能力

实政圆桌只是「一人党」，问到单头议员会否影响力不足，庄豪锋表示不担心，称议会话语权关键在于专业判断、论述能力及市民支持，而非党派人数多寡。他指即使政团规模不大，只要立场清晰、论点专业且贴地，同样有说服力。他透露，在田北辰铺桥搭路下，已逐渐建立与官场的联络渠道，希望有助提升政策游说及跟进效率，形容人脉是「师父」给予他最大的锦囊之一。

至于会否贯彻田北辰的敢言风格，庄豪锋表示，在国家主权安全等大是大非问题上，必须立场坚定，没妥协空间；但在民生及政策层面，他认为若只是反映市民声音，或政策欠妥当，即使敢言如实反映也无问题。他直言，上届议会中后期很多时议题开始重复、陈腔滥调，期望本届有较多来自不同专业背景的年轻新议员，可带来更多创新思维，令讨论更多元。

记者：陈俊豪

摄影：吴艳玲

相关新闻：

议会新丁专访︱续推动立「侮辱公仆罪」 陈祖光：公务员评核可优化 若勤力懒惰同获A级失意义

议会新丁专访︱社福界陈文宜：将多元声音带入立会 冀性罪行修订广泛咨询

议会新丁专访︱出生率低冲击教育生态 伍焕杰倡开放非本地生来港读幼稚园 谈爱国学校VS传统名校

