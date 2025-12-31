第七届立法会任期今结束 梁君彦感毕生最大光荣 田北辰：议会工作「无愧」初心

今日是第七届立法会最后一日任期。立法会主席梁君彦发表感言，为其21年丰盛的议会旅程划上句号。梁君彦表示，能在此大时代服务立法会、香港与国家，是他毕生最大的光荣。他又指，衷心感谢曾向他建言的每一位市民，以及工业界一直以来的鼎力支持。他亦会珍藏与历任议员共事和秘书处合作的难忘回忆，铭记心中。

第七届立法会「开山劈石」 推动「一国两制」行稳致远

梁君彦又提到，第七届立法会作为完善选举制度、落实「爱国者治港」后的首届立法会，全体议员履职尽责，竭尽所能，「开山劈石」，协助中央和特区政府完成了多项推动「一国两制」行稳致远、促进香港长期繁荣稳定的重要工作。他为这份得来不易的成绩感到自豪，并向每一位议员同事的努力和付出致以诚挚感谢。

展望未来，第八届立法会议员即将于明日（1月1日）宣誓就职。梁君彦欣见90名候任议员已于昨日（30日）齐整出席宣誓仪式彩排，全程认真投入，充分展现服务市民的准备和决心。他亦深信，第八届立法会定能做到「薪火相传」，全力支持行政长官和特区政府实现良政善治，将更美好的香港一代传一代。

另外，梁君彦亦在社交平台发布影片，回顾第七届立法会的不同重要时刻。当中提到立法会做到行政立法良性互动，包括20次前厅交流会、行政长官交流答问会等，共议施政；议会外亦有不同的交流，包括特区政府足球队与立法会足球队的足球比赛等；立法会新建天台「双松并肩」，比喻行政立法合作，实现良政善治；第七届任内亦通过了160项法案，当中包括基本法《23条》、三隧分流等，在议事厅上为民发声；立法会亦进行多次外访及考察，推动人文、经济合作。

田北辰自己议会工作无愧初心。田北辰FB图片

田北辰：议会工作「无愧」初心

实政圆桌立法会议员田北辰则表示，今天对他而言别具意义，十三年的议会生涯，在今天划上句号。他表示，能够以此身份服务香港，深感荣幸。这段期间，香港经历动荡、疫情、经济复苏的挑战，以及上月的沉痛灾难。但他始终坚信，纵然行经幽谷，亦无所畏惧，因为主与他同在，必将引领他，并带领香港走出困境。

反思过去，田北辰坦言，在处理每项事务上或有未尽善之处，但他自问已竭尽所能。不论是为街坊争取增设一部自动柜员机、完善一个回旋处、协助居民应对飞机噪音问题，还是争取兴建新的跨海铁路等，纵然结果或有未尽人意之处，他都已竭尽全力，始终怀着「无愧」的初心。今天离开议会，亦算是带着这两个字离任。

他强调，角色岗位虽然不同，但服务市民的步伐不会停下。未来，他将以实政圆桌召集人的身份，与庄豪锋一同继续为市民服务，为无声者发声！

