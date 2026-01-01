议会新丁专访︱续推动立「侮辱公仆罪」 陈祖光：公务员评核可优化 若勤力懒惰同获A级失意义

新一届立法会在元旦日开局，选举委员会界别有多张新面孔，包括曾任警察员佐级协会主席的陈祖光，他是回归后首位警察出身的立法会议员。他接受《星岛》专访时表示，一直主张订立侮辱公职人员罪，跻身议会后继续探讨推动。对于政府计划强化公务员评核机制，他认为有优化空间，若公仆表现慵懒或勤力，但同样获A级评分，评核制度便去意义。

现年61岁的陈祖光，2019年退休离开警队后，曾参选区议会惟落败，今次则成功挑战立法会议席。他表示有幸担任议员，责任重大，任内定必全力以赴，服务选委会选民及香港市民，拟加入保安、公务员、人力等事务委员会。

陈祖光：不应以检控数量作为KPI

10多年前警民关系紧张，陈祖光说，早在2016年已著手推动订立侮辱公职人员罪，现在进入立法会，一定会继续探讨推动相关立法的可能性，惟未有透露会否与政党合作。不过，公务员事务局今年2月表明，本届政府不会以立法方式处理有关侮辱公职人员行为。

《施政报告》提出，政府会研究建立更严谨的评核机制，更有效反映和区分公务员的工作表现等级。作为前公务员，陈祖光认为机制有优化空间，以警队为例，警队评级比较严格、监管较紧密，强调评级制度要公平地反映同事在工作时间表现，「不可以说我不做事、我懒的，可以拿到A；我很努力做事，又是拿A，这样制度便会失去了它的重要性和功能性。」问及能否以检控数量作为KPI？他说不可行，「没有罪案，就是最好的社会，拘捕数字多是不是就代表那个同事勤力？」

公务员今年应加薪？陈祖光：按机制协商

新一份《财政预算案》正咨询，去年三权机关一致冻薪，公务员薪酬趋势调查也叫停，公务员今年应否再冻薪？陈祖光表示，公务员薪酬考虑六大因素，薪酬趋势调查仅为其中之一，他个人认为政府与公务员属劳资关系，应透过现有机制协商，达成双方满意的方案。

大埔宏福苑大火后，有意见认为消防工作的危险性不低于警队，惟消防人员薪酬待遇较低。陈祖光指，社会有很多人不理解警察及纪律部队的薪酬结构，指警队及纪律部队有各自的独立薪酬表，「每一个纪录部队的增薪点或薪酬比例，都是按不同形式摆出来」，每年增薪点一致，故不存在部门间加薪差异。不过，他认同应定期检视各部门职务性质与风险，相关架构检讨每6年进行一次，以适应时代变化。

他强调，消防工作具高度专业性，一般人难以评断，建议由相关领域专家全面检视消防的部署、装备、策略及人员训练。他同时呼吁社会应公正看待消防员的付出，强调消防人员的勇敢是毋庸置疑，不应以网络上未经证实的推测，打击尽责尽力、冒险救灾的消防人员士气。

记者︰黄子龙

