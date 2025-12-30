大棋盘︱立法会主席花落谁家仍有变数 议员获约见咨询

本届立法会任期即将结束，已任9年主席的梁君彦退下火线，他腾出的主席宝座惹来不少议员觊觎，大热人选不外乎身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以及金融界议员陈振英。政圈早前有传陈振英稍为秤先，但李慧琼日前公开表示担任立法会主席与人大常委无冲突，似乎并未放弃争取主席一职。据闻，近日候任议员陆续获约见，谈及新一届立法会工作。

立法会主席担当主持会议、行政及礼仪的角色，并确保立法会会议顺利进行，由于要维持公正，一般不会投票或随意发表意见。作为立法机关负责人，立法会主席在特区排名第七，宪制地位高，自然不乏人有意问鼎。

民建联有元老冀「重夺」大主席之位

多名议员表示，民建联作为大党，想争取大主席一职很正常，甚至有元老希望「重夺」主席一职，而李慧琼作为新一届最资深议员，又是多年来重点栽培的建制核心人物，随着梁君彦退任，自然是主席合适人选之一。

有议员留意到，李慧琼近日表现「进击」，多于一人透露，她近期与同僚闲聊「如果我选主席，会唔会支持先」，语调虽轻松，但态度明显。另一人指，以往有关人大常委工作，李慧琼一般以记者会及新闻稿形式发布，很少再私下分享给议员，但最近一次会议，收到许多关于人大常委会开会成果的讯息。

立法会主席虽由议员互选产生，但中央始终有「一锤定音」作用，过程中可能会征求各方意见。不过也有资深建制认为，李慧琼身为人大常委，本身便需要多分享工作、联络各界协助社会了解国情，属常规工作，毋须猜测太多。

有议员反映李慧琼近日表现积极。资料图片

新一届资深议员多属民建联 有人忧「独大」

有议员分析，李慧琼和陈振英在爱国阵营皆有一定地位，言辞有分寸，在议会具服众能力，同属可以「担大旗」的人物，分别是在于将这个重要位置交给民建联抑或G19。以资历计，李慧琼经验更丰富，亦有民建联20名议员支持，若然是「自由搏击」，无疑有先天优势。不过亦要考虑到，新一届具资历者多来自民建联，预料会担任多个重要委员会正副主席，倘若大主席位置亦由民记囊括，或衍生「独大」情况。

至于人大常委与立法会主席关系，有建制人士分析，虽然澳门有先例，但是否适用于香港值得商榷，因立法会肩负监察政府职能，回归后历任主席皆非行会成员，以免有角色冲突，而人大常委一定程度上亦有「官方代表」性质。范徐丽泰2008年当选人大常委后，曾请假约4个月，直至立法会会期结束。该人认为，虽然政治环境已变，但观感上需要一个有力的说法：「是否需要这个窗户纸都要捅破呢？」

不过有熟悉国情人士提醒，大主席位置事关重大，以李慧琼谨慎性格，若「无冲突」的观点不获官方同意，不可能轻言发表，相信她发言前已充分征询。

据悉，不同板块议员近日获分批约见，交代对立法会工作的期许、听取意见等；至于大主席选举，虽没提及具体人名，但嘱咐大家要「团结一致」，但到底这是暗示「毋须竞争」，还是「可以竞争，但不要互相攻击影响团结」，则有各自解读。

聂风