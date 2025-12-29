大棋盘︱立会明彩排宣誓 逐一排练防甩辘

第八届立法会即将开锣，议员宣誓安排已敲定，1月1日元旦日正式宣誓就任。一众候任议员已接获通知，明日先到立法会会议厅作宣誓彩排，让他们熟习流程，而为防「甩辘」，今届会有更进一步的安排。

据了解，秘书处明日会先简介宣誓流程与注意事项，提醒各项重点内容包括誓词、须举起右手等，届时会沿用过往安排，按照议会资历排列宣誓次序，与正式宣誓时的安排一致。若资历相同者，会以姓名笔划排列，换言之现届3名由2008年连任至今的最资深议员中，预料由民建联李慧琼最先宣誓。当李慧琼、陈克勤、梁美芬宣誓完成后，便会轮到2012年起连任至今的议员，如此类推。

上届「自愿」上前排练 仍有人甩辘

其实上届议会宣誓前夕，立法会秘书处亦有安排类似简介会，但当时秘书处没有要求所有人「试演」宣誓，而是自愿上前彩排。话虽如此，到真正宣誓时，仍有个别「甩辘」情况，例如陈克勤宣誓时忘记举右手，工联会陆颂雄、新思维狄志远则分别读漏誓词中的「议员」及「香港」字眼，被秘书处即场要求重读一次，最终3人均宣誓有效。今届所有候任议员都需要先模拟宣誓一次，更为稳阵。

随着新议会上任，一众议员要接收市民求助，少不免须开设地区办事处。本届议会上任初期，一众功能界别及选委界议员收到「温提」，建议至少开设一个地办，以接地气了解民生。不过部分议员由于工作性质、服务界别等因素，到任期中段都未有做到此KPI，后来「班长」廖长江曾提醒议员尽可能开设地办。据了解，早前的立法会议员简介会中，秘书处亦有重提这项建议，期望议员至少开设一个地办。

目前区议员履职监察指引中，有要求区议员上任3个月内必须开设办事处、会见市民等。不过立法会规定比较弹性，新一届议会生效的《立法会议员守则》，要求议员「应开设地区/界别办事处，或与其所属政治团体或其他议员开设联合办事处」。

事实上，现届不少议员都与其他议员联名开设地办，皆因公共屋邨办事处租金便宜，向来「争崩头」，需要抽签决定，而直选议员排序亦会较优先，因此不少议员倾向跟直选议员「孖头」租地办。由于许多地办的租约，12月31日便会届满，房署12月中下旬已与各租用的连任议员，处理续租事宜。至于议员不再续任而「空置」出来的地办，则需重新抽签。

据了解，多位功能界别和选委界新丁已陆续与同僚沟通，商讨合租地办，大原则是办事处所在地点，要符合自身主要服务对象需要。有选委界议员指，虽然议员守则对开设地办未必是硬性规定，但新时代下这是政治性质的要求，而不同议员专长各异，在物色同僚开办事处时，也希望尽可能找不同专长者，做到分工合作。

聂风