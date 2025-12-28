李慧琼：立会主席与人大常委角色并无冲突 若暂时无法主持会议有替代安排

第八届立法会议员将于2026年1月1日履新，随后将选出新一届立法会主席。全国人大常委、九龙中候任立法会议员李慧琼作为资深议员，被外界视为主席人选之一。她今日（28日）回应外界对其可能参选立法会主席的关注，表示担任立法会主席与人大常委的角色并无实质冲突，强调国家利益与香港利益一致，两项职务在时间安排上也可协调。

李慧琼：立法会主席主持会议 一向有暂代安排

李慧琼解释，人大常委会议每两个月举行一次，其中8月和12月立法会通常休会，估计全年约有4次会议时间重叠，相对于立法会全年数十次会议，比例不高。若立法会主席因公务未能主持会议，目前有暂代的安排；其他委员会，同样有由副主席代为主持会议的安排。

李慧琼冀团结议员、推动议会。民建联提供

李慧琼指出，所有议员均经激烈选举产生，明白市民对新一届立法会寄予厚望。她表示，自己持续思考如何团结议员、更好地推动议会整体，期望更好对接国家战略、协助政府良政善治、更好地反映民意。她补充，立法会主席按议事规则，经议员互选产生，而目前连议员宣誓都未进行，相信到提名期，「事情会比较清楚」。

此外，李慧琼提到刚结束的人大常委会会议成果丰硕，审议了14项法律，并通过其中6项，同时决定明年3月5日将在北京召开全国人大会议。她表示，「十五五」规划建议中强调香港在创科领域的角色，未来将就推动创科、建设金融中心、发展河套区及北部都会区等提出建议，并探讨深化互联互通与稳定币发行等议题。