陈茂波：今年股市楼市「价量齐升」 续防范各种「黑天鹅」、「灰犀牛」情况

财政司司长陈茂波表示，2025年即将成为过去，回望这一年，克服了不少挑战。访港旅客人数增加，整体出口和固定资本投资表现良好，本地消费亦趋稳，估计本港今年经济增长将加速至3.2%，略高于年初时的预测。即将踏入新的一年。总的来说，出口和投资表现良好，是带动经济的主要动力，而股市和楼市「价量齐升」，也巩固了市场的正向预期。新挑战在所难免，但也将迎来更大的新机遇。

经济可望保持良好的势头

陈茂波在网志展望明年，本港经济可望保持良好的势头。市场普遍预期环球经济即使动力放缓，但仍可维持温和扩张，而内地以至亚洲整体仍是主要的增长引擎，这些都将继续为香港经济提供重要支撑。此外，市场一般预计息率下调，也有利营商及投资气氛。

将更积极主动对接国家发展战略

他指，更重要的是，2026年是国家「十五五」规划开局之年，香港将更积极主动对接国家发展战略，更融、创科和贸易将是香港三个重要的发展引擎。包括全面提升国际金中心的功能和内涵，持续巩固提升在金融市场的优势领域，丰富本港金融市场的多元面向及继续从三方面助力人民币国际化的稳慎推进，以及加速建设和拓展国际一流水平的创新科技枢纽，特别是与粤港澳大湾区兄弟城市强强联手、继续吸引更多世界级药企和医疗科研机构落户香港，并建立「第一层审批」药械注册机制，巩固香港作为区域医疗研发中心的地位。

此外，还有须提升国际贸易中心的功能，香港会继续发挥好「超级联系人」和「超级增值人」的角色和功能，并成立了「内地企业出海专班」，汇聚公私营机构力量，为「出海」的内地企业提供更全面支援。

陈茂波补充，在更好融入和服务国家发展大局的过程中，自身也必会得到更好的发展，并创造更多优质的就业职位，让经济增长和多元化发展的成果更好惠及市民。同时，当局会继续保持高度警惕，在外围环境始终充满变数的情况下，要防范各种「黑天鹅」、「灰犀牛」的情况，统筹好「安全」和「发展」两大主轴，让香港在2026年社会和经济均得以继续平稳向前发展。