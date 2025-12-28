邓炳强回顾过去1年四大范畴取得成果 保安局未来续守护香港更幸福安稳

2025年踏入尾声，保安局局长邓炳强在社交平台发放影片，回顾保安局过去1年，在四大施政范畴嘅工作同成果 ，包括在「国安家安」上完善法例，走入校园创意推广；于「灭罪应急」上强化跨部门协作，令香港更安全、更宜居；「便民利商」方面，以科技同精简流程提升出入境体验；「说好香港」方面，积极推动区域交流，展现国际担当。

邓炳强表示，每一项工作同成果，都离不开团队的专业及付出，以及市民的支持，他衷心感谢大家。

邓炳强展望2026年，他与团队会继续以坚定步伐、务实态度，以国安家安、灭罪应急、便民利商、说好香港，为施政重点，上下一心 ，令香港更繁荣稳定，市民出入平安，生活更幸福安稳。

