粤车南下︱司机「智驾」双手离軚影片疯传 田北辰质疑宣传不足 促暂停违规者资格

「粤车南下」进入香港市区政策周二（23日）起实施，每日设100个名额，惟有粤车违法在港使用智能驾驶系统，更一度「双手离軚」的影片在社交平台「小红书」疯传。实政圆桌立法会议员田北辰促请运输署解释，发牌时有否向内地车主清楚说明自动驾驶系统的使用限制，并建议当局善用内地社交平台，提醒南下车主在港行车时需注意事项。

相关新闻：粤车南下｜内地车主小红书炫耀「智驾」双手离軚 运输署：向司机发警告

片段中，司机起初仅以单手轻扶軚盘，随后更一度双手完全离开軚盘，任由系统操控车辆变道及行驶。小红书截图

倡善用内地社交平台宣传

田北辰在社交平台发文指，实政圆桌早在首次准许「粤车南下」驶入香港市区安排时便提出质疑，包括每日100架内地车辆对香港经济效益不大、泊车问题，以及两地驾驶文化差异等。其中，实政圆桌最关注的是自动驾驶系统在香港的适用性。田北辰指出，香港的自动驾驶技术尚未成熟，当时已要求运输署在向内地车辆发牌时，清晰说明哪些功能不允许使用，并强调违规者将被严格追究。

针对是次违规事件，田北辰促请运输署解释，发牌时有否向内地车主清楚说明自动驾驶系统的使用限制。若运输署事前已作说明，建议应对再犯或严重违规的司机，果断暂停其参与资格，以保障道路使用者安全。此外，他亦建议运输署可透过小红书及微信「影音号」等平台，提醒南下司机在港行车时需特别注意的事项，例如禁止使用自动驾驶系统等，以加强宣传效果。

田北辰强调，若运输署事前未有清晰说明，则属「漏招」，事后补镬已为时太晚，担心一旦发生严重事故将追悔莫及。