宏福苑大火一个月︱李家超感谢各地政府及社会支援 ：体现一方有难八方支援 坚定带领社区复原

大埔宏福苑火灾发生至今一个月，行政长官李家超今日（26日）在Facebook发文指，特区政府一直收到来自内地不同省市和国际同侪的慰问与支援，感谢内地各省市政府、海外各地政府、外交使团、国际组织、驻港总领事馆、名誉领事馆和官方认许机构等，透过不同渠道对受火灾影响人士表达慰问和提供支援。同时，特区政府亦感谢香港社会各界热心投入灾后援助并大力捐助。

化悲伤为力量 助灾民恢复正常生活

李家超表示，他代表特区政府和全港市民，对来自内地和世界各地的慰问、关心与援助，致以至诚谢意。李家超指，火灾无情，人间有爱，这些跨越地域的关怀，体现了「一方有难、八方支援」的团结力量与无私互助精神。他强调，特区政府将继续以坚毅精神与爱心面对挑战，化悲伤为力量，协助受影响人士尽快恢复正常生活。

李家超亦感谢香港社会各界热心捐献，并在住宿、医疗、精神健康、金融、交通等多方面积极参与善后支援，为灾后重建及社会复原贡献重要的物资和支持。

宏福苑援助基金总额约41亿元

大火发生后，多个慈善团体及基金迅速拨出善款帮助居民。政府亦成立「大埔宏福苑援助基金」，至今收到约38亿元捐款，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为41亿元。该基金旨在为不同类别的受火灾影响人士，包括所有住户、死难者家属、留院伤者、学生、外佣、工友、业主和租户，提供各种紧急财政支援。

此外，不少市民和机构主动捐赠生活物资，以解受灾居民燃眉之急。政府与资讯科技业界为此构建物资捐献网上平台，政府相关政策局、部门和服务团体经掌握居民实际需要后，随即为居民配送物资，包括食品、饮品、衣物、日常生活用品、寝具、电器等，支援居民生活所需。

李家超指，政府将继续凝聚各界力量，以坚定决心与行动，带领社区复原、推动改革，共同建设更安全更美好香港。