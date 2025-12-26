梁振英金鱼街扫货误付40欧元 数月后重临旧地获全数退回 盛赞好人好事
更新时间：16:16 2025-12-26 HKT
发布时间：16:16 2025-12-26 HKT
发布时间：16:16 2025-12-26 HKT
圣诞节假期第二日，全国政协副主席、前行政长官梁振英到旺角金鱼街买金鱼时，收到一份「特别礼物」，被他形容为「好人好事」。梁振英在社交平台透露，自己数月前曾在该店买水草，误将两张20欧元当仍港币使用，今日再到该店购物时，获原银奉还。
梁振英形容这是一宗「好人好事」，赞扬店主的诚实举动。他表示，数月前他到旺角金鱼街一间店舖购买水草，付款时不慎将两张面额20欧元的钞票，误当作港币支付给店主。他今早再次前往该店购买金鱼时，店主主动将欧元退回给他。
按目前汇率计算，40欧元约等于366港元。有趣的是，20欧元和20港元钞票都是以蓝色为主调，如果不细看，弄错也是无可厚非。
爱养鱼怡情 借机教育子女
翻查资料，梁振英曾在采访中透露自己会「养鱼怡情」，曾向养鱼爱好者推荐，周末去九龙金鱼街逛一童，收获颇大。他也会用养鱼之道教育子女，称养鱼能让小朋友认识环境质素，每一样都是好教材。
