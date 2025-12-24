Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会座位表再有变动 「大主席热门」不再坐角落头？︱Kelly Online

政情
更新时间：13:50 2025-12-24 HKT
发布时间：13:50 2025-12-24 HKT

第八届立法会即将上任，议员座位正在编配中，近日一众板块已有初步商讨结果，其中金融界议员、G19的陈振英，由于被「发配边疆」至角落，没有与G19成员做「邻居」，引起猜测，尤其他本身是来届立法会主席热门人选之一。《星岛头条》收到最新座位表协调结果，陈振英没有再被编配至角落，而是稍为「靠近」G19同僚，虽仍有所分隔，但至少位置上没那么「突兀」。

立法会座位表有更新 陈振英重新「靠近中间」

现时立法会议员座位分成3个直列，每列约6至7个横排（见下方，以现届议员座位为参考）。相同政党或板块的议员，一般安排坐在相近的位置「互相照应」。其中G19的议员，集中在中间列的后半部分。陈振英在上一轮临时安排中，被安排座在大主席视角最右上方的位置，即现时林哲玄后方的空白位置，「遗世而独立」，引来猜测。

不过据了解，截至昨日下午最新安排他会坐在右方列靠中间的位置，即现届郭伟强的位置，毗邻工联会及劳联，旁边是工联会林伟江。其右方相隔一条走廊，则会是G19同僚姚祖辉。

至于陈振英原本获编配的最右上角位置，将会交由「单头」的医疗衞生界林哲玄落座。此外，经民联党魁吴永嘉原被安排坐在第二排，但根据最新座位安排，他会坐在中间列的第一排，即本届所在的位置。

有议员私下指，早前的座位安排的确容易引起猜测，是否对大主席之位有所暗示，但认为猜测太多无意思，需要更高层次拍板，目前只能静候佳音。

相关新闻：大棋盘︱经民联换届 新设岗位领导议会事务 新座位表暗示大主席人选？

