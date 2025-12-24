大棋盘︱财政「由亏转盈」 公务员再冻薪有难度

《财政预算案》公众咨询已展开，财金官员上周为候任立法会议员举行公共财政简介会，不同党派亦正「排期」约见财爷提交建议。受惠于股市畅旺等因素，本年度政府经营帐目料提前一年恢复盈余，特首李家超早前向国家主席习近平述职亦透露，政府财政有望在今年「由亏转盈」。虽然距离「综合帐目」灭赤仍有一段时间，但公共财政有所改善，也算是好消息。

政府收支大体分为两大帐目，即经营帐目和非经营帐目，前者收入主要来自税收、投资收入、政府收费等，开支主要是政府日常支出；后者收入主要与土地相关，支出则涉及基建工程项目及土地征用。年初公布的《预算案》，财爷陈茂波提出区分两者管理，其中经营帐目要量入为出，并预测在2025/26年度大致达致平衡，并从2026/27年度恢复盈余。

相关新闻：

财政预算案2026︱公众咨询今日展开 陈茂波欢迎市民踊跃发表意见（附连结及电邮）

财爷已预告经营帐目有望提早恢复盈余

受惠于金融市场畅旺，相关印花税收入增加，政府财政压力亦得以纾缓。港交所前日发表2025年回顾报告，本港IPO融资额全球第一，总额达2746亿元；平均每日成交额更创下历史新高，首11个月平均每日成交额达2307亿元。以每日2000亿元成交计，政府每个交易日平均可收取约2.6亿元印花税，每年已实收逾600亿元税收。财爷早前预告，经营帐目有望提早恢复盈余，特首向领导人述职时「打包单」，相信已有十足把握。

政府上年度综合赤字达803亿元，当局加大「资源效率优化计划」力度，各部门要削减经常开支，公务员编制在2026/27及2027/28年度每年分别减百分之二，并在本届政府任期内削减1万个职位。此外，今年《预算案》公布三权机关一致冻薪，公务员薪酬趋势调查也叫停。

工会指若今年再冻薪 或令人质疑机制已失效

对于新一份《预算案》会否再提出公仆冻薪，政圈目前持观望态度，但认为政治阻力必定比今年有增无减。有行会中人指，年初《预算案》宣布公职人员一律冻薪，已属罕有做法，主要政治作用是彰显政府减赤的决心，惟来年财政压力稍为减轻，若连续两年冻薪，理据已减弱，也要衡量向本港社会、经济前景会否释出负面讯号。

公务员工会联合会总干事梁筹庭则指，政府因应财政状况冻薪并叫停薪趋调查，若今年「再不跟机制调薪」，难免会令人担心机制是否已失效，加上综合赤字有望大幅减少，认为再没有充分理据冻薪。他称现时公务员工作量大增，「有咩天灾人祸都第一时间动员公务员，通坑渠、铲泥乜都要做，大家都无怨言」，公仆贡献应予肯定。

立法会议员兼社联主席管浩鸣说，政府一刀切减资助对社福机构影响很大，而大埔火灾后，社区支援的重要性已显露无遗。他指政府欠长远开源策略，亦不敢大刀阔斧缩减公务员编制，但倒头来削减社福资助，并非有效办法，形容业界「十个煲得返五个盖」。

选举过后，不少政党领导及候任议员趁圣诞假期离港「叉电」，加上研究需时，多个板块料在1月中下旬始与财爷会面，包括最大党民建联。

另一边厢，近日议员之间流出新一届立法会座位表，如本栏日前披露，金融界陈振英被安排坐在角落头，已显示他出掌立会的机会高唱入云。值得留意的是，选委界新丁魏明德与民建联选委界议员坐在一起，原来他亦是民建联成员，但参选时未有申报政治联系。换言之，民建联议席总计有21席，占整个议会近四分一，也可说是幸福的政团。

聂风