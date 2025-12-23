Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗淑佩称2025年有喜有悲 愿港人平安 选择自己方式度过佳节︱Kelly Online

政情
更新时间：18:50 2025-12-23 HKT
发布时间：18:50 2025-12-23 HKT

2025年踏入最后一周，文化体育及旅游局局长罗淑佩在社交平台回顾这「十分不平凡的一年」，祝愿港人无论境况如何，都能平安并放开胸怀。她建议市民可选择到中环欣赏灯饰光影汇演、到文化中心观赏香港芭蕾舞团的《胡桃夹子》，或与亲友共晋晚餐，以轻松心情度过圣诞新年假期。

罗淑佩祝愿港人平安

罗淑佩在社交平台发文表示，冬至过后，2025年已踏入最后一周，她形容这一年是「十分不平凡的一年，有喜有悲」。她指出，过节心情很大程度受个人、家庭境况及社会气氛影响，而性格和心态亦会左右人们的选择和决定。罗淑佩续指，无论身处何种境况，性格乐天与否，人们都希望身边及所爱的人能平安，并能放开胸怀。

建议市民轻松度过佳节

圣诞新年假期将至，罗淑佩建议市民可选择以自己觉得舒服的方式放松心情。她提出多个建议，包括到中环欣赏灯饰和光影汇演，或到文化中心观看香港芭蕾舞团充满香港情怀的《胡桃夹子》，该剧更有「加加」及「得得」客串演出。此外，她亦建议市民可选择与家人朋友共晋火锅，甚至到教堂参与崇拜弥撒，以轻松愉快的心情度过佳节。

图片来源：罗淑佩fb

