谭镇国约见水务署署长 反映北区冲厕再造水过于深色 有健康需要居民难观察大小便颜色
更新时间：14:32 2025-12-23 HKT
发布时间：14:32 2025-12-23 HKT
随着2024年3月石湖墟再造水厂的运作，北区逐步以再造水冲厕，缓解水资源压力。候任新界北立法会议员谭镇国今日（23日）在社交平台发文，引述北区居民意见，指用于冲厕的再造水过于深色，令有健康需要的居民难以观察大小便颜色，故与现任议员刘国勋早前约见与水务署署长黄恩诺，反映居民意见同时探讨解决方案。
跟进北区居民再造水冲厕问题
黄恩诺解释，加入蓝色食用色素，以分辨再造水及一般食水，防止喉管错误接驳或误用，承诺会考虑市民意见，研究从味觉或嗅觉方向区分，既保障市民使用安全，又解决居民因水色过深带来的困扰。
另外，他亦跟进有关皇后山食水情况，得知目前正使用的临时喉管将于下月驳入永久喉管，而为市民更安心饮用食用，水务署计划透过资助为全港有需要楼宇的口管加设滤网，进一步保障楼宇食水安全。
