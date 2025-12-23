谭镇国约见水务署署长 反映北区冲厕再造水过于深色 有健康需要居民难观察大小便颜色

随着2024年3月石湖墟再造水厂的运作，北区逐步以再造水冲厕，缓解水资源压力。候任新界北立法会议员谭镇国今日（23日）在社交平台发文，引述北区居民意见，指用于冲厕的再造水过于深色，令有健康需要的居民难以观察大小便颜色，故与现任议员刘国勋早前约见与水务署署长黄恩诺，反映居民意见同时探讨解决方案。

跟进北区居民再造水冲厕问题

黄恩诺解释，加入蓝色食用色素，以分辨再造水及一般食水，防止喉管错误接驳或误用，承诺会考虑市民意见，研究从味觉或嗅觉方向区分，既保障市民使用安全，又解决居民因水色过深带来的困扰。

另外，他亦跟进有关皇后山食水情况，得知目前正使用的临时喉管将于下月驳入永久喉管，而为市民更安心饮用食用，水务署计划透过资助为全港有需要楼宇的口管加设滤网，进一步保障楼宇食水安全。

候任新界北立法会议员谭镇国与现任议员刘国勋早前约见与水务署署长黄恩诺。谭镇国FB图片