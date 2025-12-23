Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭镇国约见水务署署长 反映北区冲厕再造水过于深色 有健康需要居民难观察大小便颜色

政情
更新时间：14:32 2025-12-23 HKT
发布时间：14:32 2025-12-23 HKT

随着2024年3月石湖墟再造水厂的运作，北区逐步以再造水冲厕，缓解水资源压力。候任新界北立法会议员谭镇国今日（23日）在社交平台发文，引述北区居民意见，指用于冲厕的再造水过于深色，令有健康需要的居民难以观察大小便颜色，故与现任议员刘国勋早前约见与水务署署长黄恩诺，反映居民意见同时探讨解决方案。

跟进北区居民再造水冲厕问题

黄恩诺解释，加入蓝色食用色素，以分辨再造水及一般食水，防止喉管错误接驳或误用，承诺会考虑市民意见，研究从味觉或嗅觉方向区分，既保障市民使用安全，又解决居民因水色过深带来的困扰。

另外，他亦跟进有关皇后山食水情况，得知目前正使用的临时喉管将于下月驳入永久喉管，而为市民更安心饮用食用，水务署计划透过资助为全港有需要楼宇的口管加设滤网，进一步保障楼宇食水安全。

候任新界北立法会议员谭镇国与现任议员刘国勋早前约见与水务署署长黄恩诺。谭镇国FB图片
候任新界北立法会议员谭镇国与现任议员刘国勋早前约见与水务署署长黄恩诺。谭镇国FB图片

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
23小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
5小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
22小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
8小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
21小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
2025-12-22 12:52 HKT
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
2025-12-22 14:00 HKT