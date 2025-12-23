宏福苑大火︱邓炳强：高度肯定消防专业救灾工作 慎防有人散布资讯挑拨社会矛盾
更新时间：13:59 2025-12-23 HKT
发布时间：13:59 2025-12-23 HKT
发布时间：13:59 2025-12-23 HKT
保安局局长邓炳强于社交平台指出，上月大埔宏福苑火灾过后，各界踊跃协助灾民渡过难关，亦持续对消防处救援工作给予意见及专业建议，对此表示欢迎。凡对提升救援效能具建设性的方案，消防处必定认真研究并加以考虑，务求不断加强救援效率，精益求精。但他亦提到有人企图「以灾乱港」，散布不实资讯以挑拨社会矛盾。
邓炳强提到在是次火灾中，消防处在杨恩健处长的领导下专业救援，消防人员无畏无惧、表现卓越，迎难而上，充分展现专业精神与使命感：「我对杨处长带领的整体消防救援处理，以及前线人员的付出予以高度肯定。」
他指，目前政府及社会各界正全力投入灾后工作，包括调查火警成因、检视楼宇安全，以及协助受影响灾民尽快重建生活。「但我留意到坊间有些想危害香港及国家安全的人，企图『以灾乱港』，散布不实资讯以挑拨社会矛盾，因此我希望香港市民团结一致，并保持警觉，慎防被误导，亦请大家继续支持消防人员的专业工作。」
邓炳强指，保安局及消防处将持续跟进灾后事宜，包括进一步加强消防巡查，及改善救援防火设备，与市民同行，共同面对未来的挑战。
