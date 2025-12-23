经民联参观工展会 吴永嘉婉拒攞「大煲」 怕意头唔好？冀粤车南下带旺经济｜Kelly Online

经民联多名核心成员今早（23日）参观工展会及消费，纵然开始时有微雨，都无阻众人一同消费。该党议员吴永嘉今首次以党魁身份见传媒，强调新职位只属分工，以让来届做好议会内的协调，又呼吁大众一同支持本地消费，期望「粤车南下」可带来更多旅客，香港经济变得更好。

林健锋预祝香港经济大有斩「镬」

众人早上先在天后入口进场，先去「医肚」买了生煎包及臭豆腐，食得津津有味，副主席林健锋无惧臭豆腐，直言：「越臭越好。」而众人尝过后都赞不绝口。及后现任立法会主席梁君彦主动上前了解自热水机，更亲尝过滤后的水质如何，表现满意。

一行十多人之后转到一家本地厨具店，见有镬卖，林健锋即大赞好，预祝香港经济大有斩「镬」，但大合照时有人建议吴永嘉拿「大煲」，但似乎意头不太好，吴最终拿一个「细煲」了事。他们之后有到不同厂商会会员的摊档支持，包括保健品、全清真食品店、雪糕店及酱料店等，人人都满载而归。

吴永嘉见传媒时表示，经民联很高兴来参观工展会，坦言这是香港集体回忆、年尾的盛事，非常支持本地消费，亦希望借助工展会将香港品牌推广至国内，甚至世界各地，今天一定会尽情地消费，以支持香港经济发展。

至于如何看待未来香港经济，他指这几个月香港经济都有向上的迹象，希望政府明年可继续办更多盛事，带来更多游客以提振消费，并称「粤车南下」旅客消费力较高，相信一定可带动经济。

记者、摄影：郭咏欣