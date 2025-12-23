Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜经民联倡大埔颂雅路熟地作重建 邀竞委会调查打击围标 黄伟纶：让居民「有得拣」

政情
更新时间：18:05 2025-12-23 HKT
发布时间：18:05 2025-12-23 HKT

经民联多名立法会议员今日（23日）约见「应急住宿安排工作组」组长、财政司副司长黄伟纶、政务司副司长卓永兴等多名官员，就大埔宏福苑火灾后的居民安置、调查进展及制度改善，提出四大范畴建议，包括建议将大埔颂雅路熟地作为重建选址考虑、为受灾居民提供短中长期住宿支援、全力打击围标以及检讨维修工程监管制度等。

颂雅路熟地已完成打桩 配套成熟

就长远重建安排，经民联表示经详细研究后，认为大埔区内颂雅路（毗邻富蝶邨及富亨邨）的一幅约 1.8 公顷工地，是现时较为可行、快捷的选项。该地块本身是熟地，相关公营房屋工程已于2023年12月展开，地盘已完成打桩、 平整及基本基础建设，可大幅缩减前期规划及施工时间。地块配套亦成熟，邻近多个大型屋邨，社区配套、交通网络及生活设施均已完备，能迅速满足入住 居民日常需要。同时有利原区安顿，既方便居民维持社区网络，又与灾场保持一定距离，有助心灵恢复。

林健锋倡邀竞委会加入调查

经民联向政府提出短、中、长期对受灾居民的全面支援方案，包括紧急现金援助、临时住宿安排、物资支援、紧急行政协助及永久安置选择等，并强调必须以「情、理、法」兼备、以情先行的原则，弹性处理灾民的不同需求。具体安置选项应多元化，包括短中期住宿，提供不同区域的过渡性房屋、房协项目，以及屯门宝田中转房屋、启德「启航 1331」等选择。

经民联又建议政府应尽快根据法例订立清晰的回购方案，考虑已补地价及未补地价单位的不同情况；亦可提供租住公屋，为经济情况有变或希望减轻负担的居民，提供租住公屋的选项。

此外，经民联支持成立独立委员会调查事件，并建议政府邀请竞争事务委员会加入调查，从专业角度审视相关工程有否涉及系统性问题。经民联立法会议员林健锋表示，根据《竞争条例》，竞委会核心职能包括执行「第一行为守则」（禁止合谋行为，如围标 ）、「第二行为守则」（禁止滥用市场权势）及「合并守则」，而「围标」正是竞委会重点打击的反竞争行为，促请竞委会未来在楼宇大型维修监管上积极介入相关程序，并全力打击围标等违法行为，以堵塞制度漏洞，保障业主权益及公众安全。

黄伟纶：情理法照顾居民意愿

黄伟纶在Facebook表示，感谢经民联认同政府在大埔火灾后迅速应变和善后，并就长远方案提出了一些建议，政府会小心考虑和研究，并将透过「一户一社工」收集居民就长远方案的初步意见。他又指，行政长官已指示「应急住宿安排工作组」，研究及提出长远方案，以情、理、法处理，照顾居民的个别情况和意愿，亦要善用资源，协助受影响的家庭重建家园，尽快回复正常生活。

他表示，希望以「组合拳」的方式让居民「有得拣」。他亦感谢经民联在这段时间，落力支援居民在物资上的需要。

房屋局局长何永贤、民青局副局长梁宏正、发展局副局长林智文等官员亦有出席会面。

图片：黄伟纶FB

