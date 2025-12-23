宏福苑大火︱研长远方案重建家园 黄伟纶：以「组合拳」方式让居民「有得拣」

财政司副司长黄伟纶在社交平台发文，指今早（23日）联同政务司副司长卓永兴、房屋局局长何永贤、民青局副局长梁宏正、发展局副局长林智文等，与经民联多位立法会议员及区议员会面。他感谢经民联认同政府在大埔火灾后迅速应变和善后，并就长远方案提出了一些建议，包括另觅选址重建、提供中长期住宿支援、检讨监管制度、及时发放资讯等。

黄伟纶：情理法照顾居民意愿

黄伟纶说，会小心考虑和研究，并将透过「一户一社工」收集居民就长远方案的初步意见。他又指，行政长官已指示「应急住宿安排工作组」，研究及提出长远方案，以情、理、法处理，照顾居民的个别情况和意愿，亦要善用资源，协助受影响的家庭重建家园，尽快回复正常生活。

他表示，希望以「组合拳」的方式让居民「有得拣」。他亦感谢经民联在这段时间，落力支援居民在物资上的需要。

图片：黄伟纶FB