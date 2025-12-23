Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘︱独立委员会今视察宏福苑灾场

政情
更新时间：08:23 2025-12-23 HKT
发布时间：08:23 2025-12-23 HKT

大埔宏福苑火灾造成至少161人死亡，居民痛失至亲及家园，政府早前成立独立委员会审视事故原因及提出建议，由法官陆启康领导，成员包括立法会议员陈健波及港铁主席欧阳伯权。独立委员会上周召开首次会议，讨论工作优先次序，据闻委员会及相关人士今日会亲自到宏福苑视察，并进入灾场了解情况。

独立委员会职权范围包括审视宏福苑起火及火势迅速蔓延的情由、楼宇维修工程施工安全及相关问题，以及涉及大型楼宇维修工程招标的相关系统性问题，目标9个月内完成工作，向行政长官提交报告。

现场目前仍未解封

宏福苑火灾发生近一个月，现场仍未解封，有执法人员在场驻守。警务处处长周一鸣日前指，仍在拆除大厦棚架及棚网，加上搜证工作需时，暂未能确认具体解封时间。宏福苑唯一未受火灾波及的宏志阁，早前曾短暂解封，分批开放让居民回单位取回必需品。

据悉，独立委员会成员及相关人士今日会到宏福苑现场视察，并进入屋苑内部及上楼了解，相信一行人要像警队「灾难遇害者辨认组」（DVIU），身穿全套白色保护衣入内，以第一身了解灾场情况，例如起火位置、消防设备等，料有助分析火灾成因及事发经过。

有政圈人士指，独立委员会成立后已马不停蹄工作，对查明真相、审视监督和责任等问题展示积极态度，今次通过实地视察，可更掌握第一手的情境资讯，而非只靠媒体或坊间资讯作判断。

今次政府成立「独立委员会」，而非法定的「独立调查委员会」，原因之一是后者牵涉冗长法律程序，各方皆有律师代表，以致调查耗时，若调查结果在一两年后才出炉，公众难以接受。

「独立委员会」则较具弹性及效率，若遇到任何一方拒绝出席研讯或提交资料，委员会主席可向特首建议，让委员会就指定议题或环节成为法定调查委员会，行使法定权力获取所需资料。政府采用此「先驱性」方式成立委员会，明言若有人不配合，便会行使法定权力，客观上亦起了一定「阻吓」效果。

对政府自身而言，配合调查更是责无旁贷，律政司司长林定国日前便主持会议，向10多个政策局及部门首长讲解应如何配合独立委员会调查工作，强调必须坚守两大原则：一是所有政府部门均有责任主动协助调查，向委员会提交职权范围相关的材料，而非被动等待查询；二是全面及坦诚提供资料，只要与调查范围相关，即使资料可能对部门或个人构成负面影响，也必须如实提供。他强调，任何欺骗、隐瞒或误导行为将面临严肃的法律后果。

聂风

