第八届立法会议员1.1早上宣誓 李家超监誓 首次于公众假期举行

政情
更新时间：15:09 2025-12-22 HKT
发布时间：15:09 2025-12-22 HKT

政府将于2026年1月1日（星期四）上午11时，在立法会综合大楼会议厅举行第八届立法会议员的宣誓仪式，并由行政长官李家超为议员监誓。宣誓具有法律约束力，宣誓人必须真诚信奉并严格遵守法定誓言。宣誓人若作出虚假宣誓或在宣誓之后从事违反誓言的行为，须依法承担法律责任。

政府将于举行宣誓仪式后公布宣誓有效的立法会议员名单。 根据经《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例》修订的《宣誓及声明条例》（第11章），行政长官或其授权人士为立法会议员宣誓的监誓人。 

候任第八届立法会议员出席有关宣誓仪式的示范。资料图片
候任第八届立法会议员出席有关宣誓仪式的示范。资料图片

星岛专栏「大棋盘」上周报道，宣誓仪式首次订于元旦日公众假期举行，有议员认为此举显示新立法会「半分钟都不浪费」，走马上任后立即与政府跟进大埔火灾善后、修订法例等，以及参与新一份《财政预算案》咨询工作。

回归以来，每届立法会任期展开，与议员宣誓就任日期并不相同，中间时隔两天至10多天不等，例如2016年闹出的宣誓风波，当届议员任期于10月1日展开，同月12日宣誓。以往宣誓仪式大多在星期三举行，同日由议员互选立法会主席。及至2021年选举改制后，第七届立法会任期于2022年1月1日展开，议员在1月3日星期一即宣誓，并改由特首监誓，政府同日下午确认全体议员宣誓有效。

相关新闻：大棋盘｜立法会议员宣誓仪式料元旦举行 显示「急逼感」 

