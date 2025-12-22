大棋盘︱经民联换届 新设岗位领导议会事务 新座位表暗示大主席人选？

第八届立法会尚有一个多星期便上任，除不同议会板块重组外，亦有政党趁交接期作领导层换届。消息透露，代表商界的经民联今日公布换届，即将卸任工程界议员的党主席卢伟国会留任，「以老带新」一段时间，同时新设类似「党魁」的岗位，由连任议员领导议会工作。

经民联「三巨头」齐卸任 资深议员不多

不像民建联、工联会等传统政党，经民联并非定期换届，一向是按需要更替领导层。今次立法会改选，党内老将梁君彦、林健锋、卢伟国齐齐退下火线，虽然各自功能界别内的接班人都顺利当选，但始终欠缺议会经验，难以即时担大旗，由卢伟国「多坐一会」党主席亦可以理解。

经民联有8人当选新一届议员，包括6名功能界别和两名选委界议员，当中4人为连任，包括梁美芬、刘业强、吴永嘉和陈祖恒。

座位表初步方案出炉 大主席热门有暗示？

鉴于卢伟国即将离任，该党也需要推举一名议员，在回应重要议题、集体发言等场合做代表。据悉，经民联会新设类似「党魁」的领导职位，在议会内代表该党发言，预料由已任9年议员的厂商会吴永嘉担任。若论经验，其实以2008年连任至今的选委界梁美芬最丰富，也是新一届议会最资深议员之一，但因为个人背景和风格，由商界议员领头似乎更合适。

除了政党领导层更替，政圈最关注来届大主席宝座花落谁家，大热人选不外乎民建联李慧琼和金融界陈振英。政圈耳语，陈振英近日行情看涨，从两项安排细节可见端倪，第一是议会板块「G19」敲定人选，作为当中最资深的陈振英并无担任正、副召集人，似暗示「另有任用」。

第二是立法会座位安排已有初步方案，陈振英并未安排与「G19」坐在一起，反而「发配边疆」，到从主席台角度右上角最远的位置，与地建界黄浩明为邻，前面是林哲玄、江旻憓等单头议员，引来猜测有关位置是否只是「临时」，以让他日后准备坐上正中的主席位。

图示本届立法会座位表。从大主席角度右上角的位置，最后一排本身是一些单头、无党派议员的座位。

板块议员「单丁」较少有 遑论资深议员

有熟悉议会运作人士指，有关座位编配只是初步计划，由各板块自行商讨，较大型板块通常「划一、两个区域」，其后各自分配座位容纳一众成员；一般而言，很少出现有个别板块成员「单丁」的情况，遑论资深议员，「例如『C15+』都斩开咗三份，不过无人系『单丁』。」至于为何一位资深议员被安排坐在角落惹人猜想，大家可自行领会。

有资深议员指，立法会最终座位表一般是等宣誓后、大主席人选尘埃落定后才有定案，据上届经验，大主席人选要有更高层次拍板。

聂风