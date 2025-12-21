立法会选举︱曾国衞：未完成统计前不宜评论无效票成因 官方论坛令公众对选举关注大增

政制及内地事务局局长曾国衞表示，月初举办的立法会换届选举，是2021年完善选举制度后第二次立法会选举，认为整体效果无论在选举安排上或结果上，都是做得非常之好，选举过程亦畅顺，宣传效果好，市民关注度高，整体投票情况理想，形容候选人来自五湖四海、五光十色。

曾国衞今早（21日）在商台节目中表示，今届立法会选举地区直选、功能组别及选委界投票率都比上届高，强调政府对投票率无硬指标，今次的确投票率是比上届高很多，特别是功会界别投票率有所上升，由上次32%去到40%。但由于选民人数减少，总投票人数比上届少约3万。他指，未来会提供更多便利选民的措施，令投票率能进一步提升。

无效票或因有人「剔晒两格」

政府今年自行牵头举行「爱国者同心治港」选举论坛，曾国衞认为政府安排有个好处，是资源安排上「有利啲、全面啲」，政府花了许多时间和心思，包括在问题与环节设定上，而因应大埔火灾，对活动流程亦有调整。他认为：「（论坛后）市民大众对选举个关注度大咗好多。我自己睇晒39场，对个个候选人情况了解都加深咗好多。」

被问到今年候选人不出席电视台论坛，是否未能做到「百花齐放」，让公众有更多渠道了解候选人，曾国衞指原则上同意百花齐放，其他传媒机构若制作选举相关节目，政府也会认同及支持，至于是否出席，各人有不同选择与安排。

今次地区直选无效票达3.1% ，有选民投2名候选人， 另外地区直选无效票有超过4万张，比率达3.1%。曾国衞指，无效票有不同原因，但可能成因包括有选民在一张选票投2名候选人，错误地「剔了两个格仔」，当局仍在分类无效票，未完成统计前未必适合详细评论。

至于选举前发生宏福苑于11月底大火事件，曾国衞指，对选举的影响是会有，但不能一概而论，有选民无心情投票，但亦有选民认为要化悲愤为力量，因此踊跃投票，希望尽快选出议员进行灾后工作。

曾国衞指，现行的选制设计有很多心思，经过深思熟虑，让不同政治光谱及专业范畴人士都能参与其中，选出有能力有担当，来自不同专业的新一批议员，正正符合选举的要求，符合「一国两制」方针、又包罗爱国爱港人士，认为现时选制可以继续进行。