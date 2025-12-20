Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会获宝莲寺赠莲 梁君彦：莲喻「廉」 勉议员不滥权、不谋私利︱Kelly Online

政情
更新时间：16:10 2025-12-20 HKT
发布时间：16:10 2025-12-20 HKT

立法会综合大楼宴会厅外莲花池一向甚是凋零，甚至一度面临被填平的危机。不过，近日该莲花池却焕然一新，多了30多株莲花，生气盎然。立法会主席梁君彦透露，该30多株莲花是由宝莲寺慷慨送赠，又说焕然一新的莲花池，正好勉励议员履职时，不应只追求个人政治利益与荣耀；行事不滥权、不渎职、不利用议员身份为自己或他人谋取私利。

莲花池活化重生  生气盎然

梁君彦于社交平台发文，披露立法会综合大楼与宝莲禅寺如何以莲结缘。他透露早前立法会秘书长卫碧瑶与民建联议员陈恒镔闲谈时得悉，宝莲禅寺热心推动莲花在香港种植，在陈恒镔穿针引线下，秘书处得以联系宝莲禅寺团队，并请教种植莲花的窍门，梁君彦更和卫碧瑶应邀到访宝莲禅寺，拜会净因大和尚，并参观寺方悉心栽种的莲花。梁君彦感谢宝莲禅寺向综合大楼慷慨赠送30多棵姿态韵味别具特色的莲花，配以简约但悉心布置的水草和景石，令综合大楼的莲花池得以活化重生，生气盎然。

莲花池正好勉励议员履职时须以国家利益和香港整体利益为依归

梁君彦续指莲花被誉为「花中君子」，以「莲」喻「廉」，其「出淤泥而不染」、「中通外直，不蔓不枝」的特质，正是清廉、正直、高洁的象征。即将宣誓就任的第8届立法会议员，其誓词便有「尽忠职守，遵守法律，廉洁奉公」的要求。第8届立法会开始生效的「立法会议员守则」，要求议员恪守的基本准则亦包括「尽忠职守」、「坚守法治」和「廉洁奉公」。

焕然一新的莲花池，正好勉励议员履职时必须以国家根本利益和香港社会整体利益为依归，不应只追求个人政治利益与荣耀；行事不滥权、不渎职、不利用议员身份为自己或他人谋取私利。他深信第8届立法会议员一定会洁身自好，以最高标准的行为操守行事，以澄明之心服务市民。

 

 

