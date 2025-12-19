黎智英案︱邓炳强致函《金融时报》 重申案件无关新闻自由

壹传媒创办人黎智英及《苹果日报》3间关联公司勾结外国势力和串谋发布煽动刊物案，早前法庭裁定3项控罪全部成立，部分外国媒体发布针对黎智英案的评论文章，试图为黎智英开脱罪名。保安局局长邓炳强今日（19日）去信《金融时报》（Financial Times），反驳该报评论文章《黎智英的定罪对香港来说是个不祥之兆（Jimmy Lai’s conviction is ominous for Hong Kong）》，明确指出案件从来不涉及新闻自由，黎智英的唯一意图是推翻中共政权，这些行为在任何国家都是不被允许的，包括英国。

斥公然无视法治精神

邓炳强指出，该文章试图误导读者，黎智英仅仅是对民主活动满腔热忱，而忽略了黎智英案的严重性，以及法庭判决是根据法律和证据而定罪的。文章亦没有提及黎智英案公开审讯156天、黎智英本人作供52天、法院裁决理由长达855页，这些都是公开让大众查阅的。

他强调，黎智英案从来不涉及新闻自由，法庭已明确指出，无论是《香港国安法》生效前或后，黎智英的唯一意图都是推翻中共政权，形容这些行为在任何国家都不被允许，包括英国。

他亦指出，该报支持英国政府视黎智英定罪为「政治动机的起诉」，明显是企图向中国和香港特区政府施压，更提出黎智英案件可能成为英美领导人在未来讨论中「有用的谈判筹码」，是公然无视法治精神，同时也是外交挑衅。

邓炳强重申，香港特区执法部门一直基于证据和法律，对有关人士或单位采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。与此同事，任何犯罪行为，包括利用大埔火灾悲剧激起仇恨和鼓吹分裂的罪行，都不是文章提及的表达异见，特区政府会根据法律严肃处理。