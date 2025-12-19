Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案︱邓炳强致函《金融时报》 重申案件无关新闻自由

政情
更新时间：21:07 2025-12-19 HKT
发布时间：21:07 2025-12-19 HKT

壹传媒创办人黎智英及《苹果日报》3间关联公司勾结外国势力和串谋发布煽动刊物案，早前法庭裁定3项控罪全部成立，部分外国媒体发布针对黎智英案的评论文章，试图为黎智英开脱罪名。保安局局长邓炳强今日（19日）去信《金融时报》（Financial Times），反驳该报评论文章《黎智英的定罪对香港来说是个不祥之兆（Jimmy Lai’s conviction is ominous for Hong Kong）》，明确指出案件从来不涉及新闻自由，黎智英的唯一意图是推翻中共政权，这些行为在任何国家都是不被允许的，包括英国。

斥公然无视法治精神

邓炳强指出，该文章试图误导读者，黎智英仅仅是对民主活动满腔热忱，而忽略了黎智英案的严重性，以及法庭判决是根据法律和证据而定罪的。文章亦没有提及黎智英案公开审讯156天、黎智英本人作供52天、法院裁决理由长达855页，这些都是公开让大众查阅的。

他强调，黎智英案从来不涉及新闻自由，法庭已明确指出，无论是《香港国安法》生效前或后，黎智英的唯一意图都是推翻中共政权，形容这些行为在任何国家都不被允许，包括英国。

他亦指出，该报支持英国政府视黎智英定罪为「政治动机的起诉」，明显是企图向中国和香港特区政府施压，更提出黎智英案件可能成为英美领导人在未来讨论中「有用的谈判筹码」，是公然无视法治精神，同时也是外交挑衅。

邓炳强重申，香港特区执法部门一直基于证据和法律，对有关人士或单位采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。与此同事，任何犯罪行为，包括利用大埔火灾悲剧激起仇恨和鼓吹分裂的罪行，都不是文章提及的表达异见，特区政府会根据法律严肃处理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
5小时前
台北狂徒袭捷运双站，丢烟雾弹、随机斩人。 中时
01:12
台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩途人致2死 遭警包围堕楼轻生
即时中国
4小时前
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫多次搭「霸王的」 逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
突发
2小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
3小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
6小时前
宏福苑大火︱政府引例解散现任法团管委会 华懋旗下公司为委任管理人 不收取任何行政费
宏福苑大火︱政府引例解散现任法团管委会 华懋旗下公司为委任管理人 不收取任何行政费
社会
4小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
2025-12-18 21:50 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
73岁名医无三高坚持诊症 最爱吃2种菜通血管 公开3大长寿习惯
73岁名医无三高坚持诊症 公开3大养生习惯 最爱吃2种菜通血管
保健养生
10小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT