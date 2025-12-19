Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱林定国：政府部门应主动及坦诚提供资料 配合独立委员会调查

政情
更新时间：20:14 2025-12-19 HKT
发布时间：20:14 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑发生火灾并造成伤亡后，特区政府高度重视，并已成立由政务司司长领导的调查及规管工作组。作为政府法律代表，律政司司长林定国今午（19日）主持会议，向多个政策局及部门首长讲解政府部门应如何配合独立委员会的调查工作，强调必须主动、全面及坦诚提供资料，以查明事件成因及追究责任。

律政司设专责小组支援调查

林定国表示，律政司已成立专责小组，由他亲自监督领导，并由民事法律专员张锦慧率领，成员包括刑事检控专员、法律政策专员等。该小组将负责协助政府部门向独立委员会提供证据和资料，并解答相关法律问题，确保调查顺利进行。

强调主动与坦诚提供资料原则

林定国强调，政府必须坚守两大原则配合独立委员会的调查工作。首先是「主动性」，所有政府部门均有责任主动协助调查，提交与职权范围相关的材料，而非被动等待查询。其次是「全面及坦诚的资料提供」，只要与调查范围相关，即使资料可能对部门或个人构成负面影响，也必须如实提供，任何欺骗、隐瞒或误导行为将面临严肃的法律后果。

林定国指出，配合相关调查是所有政府部门的共同责任，律政司将安排足够人手支援各部门工作，致力秉行公义，让真相水落石出。同时，政府将立即全面检视现行制度，针对存在问题进行修正与改革，透过相应改善措施，确保同类不幸事件不会重演，并推动大厦大型维修工程在保障业主合法权益的前提下，以公平、安全且高效的方式进行。

