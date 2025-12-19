李家超与越南副总理胡德福会面 称两地将加强多元合作 实现互利共赢

行政长官李家超今日（19日）与到访香港的越南副总理胡德福会面，就深化两地合作交流意见。李家超表示，越南是香港第六大贸易伙伴，双方经贸关系密切，今年首三季的双边商品贸易总额已达到490亿美元，较去年同期显著增长67%。他去年率领高级别商务代表团访问越南，双方签署了30份合作备忘录及协议，涵盖经贸、投资、教育、旅游和金融等多个领域。他有信心香港和越南将继续加强多元合作，实现互利共赢。

越南是香港第六大贸易伙伴 双方经贸关系密切

李家超表示，特区政府已放宽越南公民来港探访、就业及升读大学的入境安排，并于今年3月推出新措施，为包括越南在内的东南亚国家联盟国家受邀人士提供更便捷的入境安排，进一步促进香港和越南的人员往来，以及在经贸、专业服务及其他领域的交流合作。

李家超说，香港会积极担当「超级联系人」和「超级增值人」的角色，全力发挥在「一国两制」下内联外通的独特优势，推动与越南在金融、创新科技、贸易，以及绿色和数字经济等高增值领域的务实合作。

今日的会面，财政司副司长黄伟纶和财经事务及库务局局长许正宇亦有出席。