高官任命｜律师会前会长陈泽铭获委任为法援署署长 范婉儿任政府经济顾问

政情
更新时间：16:26 2025-12-19 HKT
发布时间：16:26 2025-12-19 HKT

政府今日（19日）宣布，经公开及内部招聘后，委任香港律师会前会长陈泽铭为法律援助署署长，他将于2026年1月1日履新，接替将于同日展开退休前休假的庄因东；以及委任范婉儿为政府经济顾问，她将于2026年1月5日履新，接替已于早前退休的梁永胜。

陈泽铭定能带领法援署为市民提供优质法律援助服务

就陈泽铭及范婉儿的任命，公务员事务局局长杨何蓓茵表示，陈泽铭是一位出色的律师，拥有丰富的法律行业经验。他对法律专业有深切了解，并具备深厚的本地及国际公共服务经验。凭借其专业能力、领导才能及战略视野，深信他定能带领法律援助署为市民提供优质法律援助服务。

陈泽铭2021至2024年间获选为香港律师会会长

陈泽铭于1997年及2002年分别在香港和英格兰及威尔斯取得律师资格。他于2021年取得粤港澳大湾区律师资格。他曾于多家律师事务所及顾问公司担任高层职位，提供法律服务。他在2021年至2024年间获选为香港律师会会长，并一直积极参与多个国际及区域法律组织。他曾在香港城市大学及香港恒生大学担任兼任教授。

范婉儿加入政府前于贸发局出任研究总监

杨何蓓茵又指范婉儿拥有丰富的经济分析经验，亦具备出色的领导和管理才能，深信她定能带领政府经济顾问办公室，继续为政府就经济事宜提供专业分析及意见。范婉儿拥有对香港、中国内地、亚太区及国际市场超过25年的丰富研究经验。她亦于金融服务及银行业担任高级职位。加入政府前，她于香港贸易发展局出任研究总监。

对于即将退休的庄因东，政务司司长陈国基称感谢他过去多年的尽心服务及贡献，并衷心祝愿他退休生活愉快。财政司司长陈茂波则感谢已退休的梁永胜过去多年的贡献，并衷心祝愿其退休生活愉快。

杨何蓓茵感谢庄因东及梁永胜一直尽忠职守，竭诚为市民服务，并衷心祝愿他们退休生活充实和愉快。

 

