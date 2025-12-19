立法会选举｜评江旻憓与方国珊 汤家骅：什么人当选落选 原因不一定与才能相关

【立法会/江旻憓/方国珊/汤家骅】立法会选举12月7日完成，空降旅游界的巴黎奥运金牌得主江旻憓「一击即中」，成功当选，亦有地区人士「17年磨一剑」，西贡区议员方国珊第六次参选终于圆梦，成为全港票后。行政会议员成员汤家骅在网上发文，指参加选举有知名度非常重要，「老实说有多少人会细看候选人的政纲以作比较？选一张熟悉的面孔总比花时间去钻研面前的陌生人是否值得支持更容易。」他形容，无论什么人当选、落选，背后是有原因的，而这原因不一定与才能相关。

汤家骅：知名度、时势及形象对参选重要

汤家骅今日（19日）在Facebook发文，指一位有「剑后」之称的候选人气定神闲，轻轻松松地取下议席，也有候选人花了近廿年于地区工作，多次尝试才首度夺得议席成为「票后」。他认为大家要明白选举是什么游戏，首先知名度非常重要，环看世界，当选的不乏演员或选民熟悉的人士。

他指时势亦是重要因素，「看看（美国总统）特朗普，明知他是一个坏人，也有前科可鉴，但另一个候选人实在太糟糕了，两害取其轻，唯有选一个想像中不是那么糟糕的人。这不是选民问题，是制度限制的问题。」汤家骅又指，形象也是重要的，「外表诚恳和平易近人的候选人有一定的优势；拘谨小心的候选人往往有拒人于千里的感觉，选民不选你是有原因的。」

汤家骅：轻松拿下议席不等于不能成为称职议员

汤家骅直言，参选人纵有满腹经纶、爱国如命，也会因为缺乏天时、地理、人和而饮恨政坛，「懂得如何发挥政治艺术，很多时便是你可在选举中胜出的原因。」他强调，他并非说当选的人没有才能，只是想指出什么人当选、什么人落选是有原因的，而这原因不一定与才能相关，「轻轻松松拿下议席不等于他日后不能成为称职的议员；辛苦耕耘回来的地区经验也需要转化为整体社会利益，才算对得起选民。未来4 年是试金石，希望议员不会辜负社会对你们的期望。」

相关新闻：

大棋盘｜立法会议员宣誓仪式料元旦举行 显示「急逼感」

立法会｜新旧议员齐上堂 了解宣誓仪式示范 邵家辉赞新丁认真听书

立法会开鸡精班 方国珊「姗姗来迟」有解释 江旻憓向传媒挥手 ｜Kelly Online