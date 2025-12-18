Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

十五五规划｜刘国勋倡善用北部都会区发展 主动与大湾区9个内地城市对接

更新时间：17:05 2025-12-18 HKT
国家主席习近平指示香港要主动对接「十五五规划」，深度参与大湾区建设。即将卸任的民建联立法会议员刘国勋提倡善用北部都会区发展，全面对接「十五五规划」，包括透过专属法例创造深化改革空间，主动与大湾区9个内地城市对接，打破传统行政壁垒，实现跨区域联动。他更预告卸任后会重启「香港北部都会发展联盟」工作，并会透过城市规划师及测量师等资格，在前线参与北都建设。

他提到国家于今年9月宣布，以大湾区9个内地城市作为要素市场化配置综合改革试点，即于该些地区推行重大改革，旨在打破要素流动障碍，优化资源配置，培育新质生产力，并为建设全国统一大市场探索经验。他建议香港可透过北都专属法例主动与这9个城市对接，实现跨区域联动，因地制宜推进改革。

建议研与大湾区9市共同制订「联合政策包」

被问到过往特区政府要与内地城市合作，或需经中央批准，难以私下主动对接，他指目前正是「十五五规划」，中央会推动新一轮政策，认为国务院新公布湾区内地9市要推动市场化改革，不只是9市有新安排，更是希望香港可主动对接，正好可透过这个国家级改革，双方坐下来商讨，再向中央提出建议，故现在是合适的时机去做。

他又建议香港要推动推动北都与大湾区城市协同发展，例如推出「联合政策包」、共建「联合产业园」、设立「联合资金池」，共同推动市场项目落地。其中「联合政策包」，他建议可研究与大湾区9市共同制订「联合政策包」，例如提供跨境产业空间「买一送一」模式，以「香港基地+内地配套」形式实现研发生产销售的整体布局。

「联合产业园」鼓励内地国资与港资合作成立园区公司

「联合产业园」则建议通过鼓励内地国资与港资在北部都会区合作成立园区公司，并引进相关知名企业，发挥国企产业资源丰富、政策支持的有力优势，结合香港国际化程度高、事务处理灵活的特点，实现优势互补和收益分配，共同推进北部都会区建设。 「联合资金池」是收益共享机制以保障合作稳定长期的基础，应率先解决中央财政资金合规投入内地困难、跨境对外直接投资与外商直接投资流动不畅等问题，从鼓励境内国资与港资在北部都会区合作成立园区公司，以及共同筹建湾区基金两方面著手推进，保障粤港澳大湾区收益共享。

最后他亦称，担任议员期间一直推动新界北发展，累积了不少的人脉网络，相信未来除了民建联外，都会与不同党派合作，只要对方是有心推动北都发展即可。至于新界北两名候任议员都是新人，会否担心二人未能做好把关，他认为二人在地区及跨界别都有很资深的经验，相信可带到创新到北都发展，他会将自己过往的经验及心得和二人交流，可能会做得好。

记者、摄影：郭咏欣
 

