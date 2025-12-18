Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁振英：香港应主动对接「十五五」规划 在国家大局中找准定位

更新时间：16:05 2025-12-18 HKT
发布时间：16:05 2025-12-18 HKT

国家主席习近平早前听取行政长官李家超述职期间，嘱咐香港要主动对接国家「十五五」规划，推动香港实现更好发展。香港再出发大联盟今日（18日）举行「香港如何融入和服务国家发展大局」主题论坛。全国政协副主席、前行政长官梁振英表示，从二十大报告、中央经济工作会议到「一带一路」倡议、全球发展倡议等框架，均与「十五五」规划精神相互衔接，香港需积极对接国家战略，在融入大局中实现自身发展。

香港在多个领域均可贡献专业优势

梁振英表示，中央过去对港澳提出「四个更加积极主动」的新期望，包括更加积极主动助力国家全面开放；更加积极主动融入国家发展大局；更加积极主动参与国家治理实践；更加积极主动促进国际人文交流。今次提出的「融入国家发展大局」要求，与2018年提出的方向一脉相承，并已纳入「十四五」规划建议，体现国家政策的一贯性与系统性。

香港再出发大联盟今日举行「香港如何融入和服务国家发展大局」主题论坛。
梁振英表示，中央今次提出的「融入国家发展大局」要求，与2018年提出的方向一脉相承。
郑永年表示，香港在基础科研方面具有显著优势，应进一步加强与内地高校及科研机构的合作。
他续说，中央多次强调香港应结合「国家所需、香港所长」，在国家整体发展中发挥独特优势。举例促进服务业优质高效发展、破除全国统一大市场建设障碍、扩大服务业市场准入、高标准建设海南自由贸易港、增强国际传播能力等。香港在这些领域均可贡献专业优势，展现「一国两制」下的独特作用。

郑永年：香港基础科研具优势应加强与内地合作

香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长郑永年表示，香港在基础科研方面具有显著优势，应进一步加强与内地高校及科研机构的合作，共同推动新生产力的发展。他又指，香港虽大学数量不多，但有多所高校位列全球百强，其中生物医药、人工智能等领域处于国际先进水平。

郑永年表示，人工智能与生物科技被视为第四次产业革命的核心，目前全球相关领域高度集中于中美两国。在美国，创新资源主要集中在加州至德克萨斯州的「狭长地带」；而在中国，则聚焦于粤港澳大湾区及长三角地区。他特别提到，香港与深圳、广州等城市形成的粤港澳大湾区科创走廊，以及以上海、杭州、苏州为代表的长三角地区，均具备成为世界级科创中心的潜力。

他认为，香港与内地高校如中山大学、华南理工大学、香港中文大学（深圳）、香港科技大学（广州）等应加强协同，通过共建实验室、共享资源等方式，提升整体科研实力，形成可与美国加州系统媲美的创新体系。

