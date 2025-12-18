宏福苑五级火｜卓永兴、麦美娟及孙玉菡下午就援助基金事宜会见传媒

大埔宏福苑发生五级火已超过三周，政府成立三个工作组全力持续跟进火灾。至昨日（17日）为止，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约35亿元，连同政府投入的三亿元启动资金，基金总额约为38亿元。政务司副司长卓永兴、民政及青年事务局局长麦美娟和劳工及福利局局长孙玉菡今日（18日）下午就大埔宏福苑援助基金会见传媒。

政府早前宣布从基金向每户受影响家庭发放生活津贴，金额已由五万元增至十万元，截至周三（17日）已处理1,917宗个案；另外，就每名死者向家属发放20万元慰问金及五万元殓葬金，截至周三已处理134宗个案。政府会陆续发放有关款项。

截至周三上午，共有632名居民仍居于民政及青年事务局协调的酒店房间、548名市民仍居于青年宿舍／营舍；另有3,439名居民现居于房屋局的过渡性房屋、房协项目或屯门宝田中转房屋的单位。

目前能够用于较长期安置受影响居民的单位尚有一千多个，供应足够。位于不同区域的过渡性房屋和房协项目目前仍可提供约400个单位。此外，位于屯门的宝田中转房屋及位于启德的「启航1331」，共有约900个单位供应。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜政府援助基金累达38亿元 共逾4600人入住安置单位

宏福苑五级火︱消防处主动巡查维修楼宇警钟系统 抽调人手跟进异常报告

宏福苑五级火︱管委会会议突延期 业主质疑法团急割席工程合约 日后难追责

大埔宏福苑五级火｜政府称用于较长期安置单位尚有一千多个 向罹难外佣家属发放25万元慰问金及殓葬金