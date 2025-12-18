政府与候任议员交流 新丁称更认识行政立法关系 议员盼政策定案前多听意见

政府今早（18日）与第八届立法会候任议员举办交流会，历时约1个半钟，席间有10多名议员曾举手提问。有现任议员坦言，政府往往来与议员简介政策时已有定案，希望来届可以有紧密的沟通，政府可在政策酝酿初期多与议员交流；有「新丁」认为这类型的交流会，有助他们更了解行政立法关系，明白议员的角色。

陈家珮：期望政策有定案前吸纳更多意见

工联会吴秋北形容今次会面是非常好，政府司局长可与候任议员交流，展示行政立法关系互动可更紧密，有利于新一届议会的运作及协助，欢迎政府在今次交流中，讨论如何促进行政立法关系及经济发展。

新民党陈家佩表示，新一届在地区直选当选，期待政府能够多落区接触市民听意见，又称香港发展要更配合国家，将来发展步伐需要加速，未来期望政府在推行新政策前期阶段，多听议员的民意，令每个政策落实时，更加顺利及有效率。

被问到是否现届咨询不够早，她强调今届政府有加强与议员的沟通，但感觉每当来做简介时已有定案，同时前厅交流会要按主题讨论，希望未来可与当局有更紧密关系，在有定案前吸纳更多意见，而政府回应都是正面。

霍启刚冀私下场合亦可提意见

体演文出界霍启刚同样希望政府可以在政策酝酿的初期，与议员多沟通及交流，又希望市民了解立法会议员不只是在会上的发言，强调制度政策是长远的过程，希望可以一直巩固沟通。他认为「没有最好，只有更好」，纵然今届政府与议员沟通在制度上有创新，但都属于较为正式的公开场合，希望将来在其他私下场合都可提意见。

他又称，有议员在席间提及今届候任议员，多身兼全国人大或全国政协职务，认为议员要好好利用这个职务，可多与政府探讨如何在北京两会期间，为香港争取更多政策。

叶傲冬：反映政府对新立法会重视

民建联候任议员叶傲冬表示，很高兴政府举办交流会，了解过去没有类似安排，反映政府对于新一届立法会的重视，而过程中司长强调未来要提升行政立法关系，很期待与政府有更紧密的合作，希望当局可定期收集议员意见作考虑，以更有效吸纳民意，令施政更畅顺，让管治做得更好。

林伟江：更认识行政立法关系

工联会劳工界候任议员林伟江表示，简介会对「新丁」来说，可更认识行政立法关系、了解局长的想法，且可表达劳工界关注的议题及意见，包括在未来拼经济同时如何保就业。被问到有那些事情在会上才了解到，他指明白到过往立法会议员是监督政府角色，但除此之外，亦都要做好建言献策的作用，将市民意见带入议会。

记者：郭咏欣

摄影：叶伟豪

