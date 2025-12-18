Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会｜「G19」重组 17人组成包括7名新丁 姚祖辉、庄家彬等加入

政情
更新时间：12:01 2025-12-18 HKT
发布时间：12:01 2025-12-18 HKT

第八届立法会选举结束后，无党派议员协作平台「G19」进行重组，今（18日）公布共有17名候任议员加入，包括10位连任议员及7位「新丁」议员。成员以界别划分，功能界别占9人，选举委员会界别占8人。

9功能界别议员及8选委界议员组成「G19」

功能界别议员包括陈振英（金融界）、李惟宏（金融服务界）、邱达根（科技创新界）、陈沛良（保险界）、霍启刚（体育、演艺、文化及出版界）、严刚（商界（第三））；以及新当选的林铭锋（航运交通界）、姚祖辉（商界（第二））及钟奇峰（进出口界）。选举委员会界别议员则包括姚柏良、简慧敏、李浩然、陈曼琪，以及新当选的李家驹、吴英鹏、庄家彬及楼家强。

「G19」联10议员组27人名单供统筹委员会报名

「G19」同时公布新一届召集人为霍启刚，副召集人为姚柏良、简慧敏及李浩然。17名成员一致同意，「G19」在第八届立法会将继续定位为「专业独立、务实理性、爱国爱港」的非政党及非捆绑投票合作平台，目标加强沟通协作、共享资源、提升效益，支持特区政府依法施政及促进行政立法协作。

「G19」于2022年第七届立法会成立初期有19名议员，因而得名；其后一名成员黄元山加入政府，成员减至18人，但名称维持不变。今届「G19」将继续沿用原名，不设中文名称。

「G19」亦透露，已与工联会7名议员、劳联2名议员及实政圆桌庄豪锋，合组一张27人名单，仅供统筹委员会报名用途，技术上由霍启刚担任名单统筹人，但其余10位议员并非「G19」成员。

