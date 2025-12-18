Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

70候任议员出席交流会  陈国基冀保持良性高效互信合作 形成坚实伙伴关系

政情
更新时间：11:34 2025-12-18 HKT
发布时间：11:34 2025-12-18 HKT

政府今早（18日）与第八届立法会候任议员举办交流会，是回归以来首次，全体90名候任议员有约70人出席，当中包括约30名「新丁」。政务司司长陈国基在开场发言时，形容立法会议员作为特区管治团队的重要组成部分，改革方面是特区政府的伙伴，在提升治理能力当中，担当不可或缺的角色，各司局长期望能与议员保持良性高效互信的合作，及形成互信、互助、互补的坚实伙伴关系。据了解，闭门环节中有10多名议员作出提问，陈国基更主动公开手提电话，呼吁议员有任何问题可随时联络他。

陈国基发言时称，完善选举制度后的第七届立法会，树立了一个良好的典范，在行政主导原则下，立法会与政府一起聚焦发展经济、改善民生，切实解决了各项深层次问题，充分展现了「爱国者治港」的力量及价值，故在新一届立法会开展之前，希望藉今天的机会就未来如何促成行政立法交流及沟通，以及如何加强香港经济发展，交流意见。

他指，香港正处于对接国家十五五规划全面迈向「由治及兴」的关键历史性折点，而行政长官刚于北京述职，国家主席习近平对行政长官及特区政府坚定维护国家主权、安全发展利益，及成功举行第8届立法会选举，实现了经济稳步增长等工作，作出充分肯定，令特区政府更有底气完成习近平提出，特区政府要主动对接国家战略，坚持为完善行政主导，扎实推动经济高质量发展，深度参与粤港澳大湾区建设，更好融入及服务国家发展大局的指示。

强化行政立法关系提升治理效能基础

他续称，「十五五规划」明确支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心的地位，建设国际创新科技中心，打造国际高端人才聚集高地，同时明确要求香港落实「爱国者治港」原则，提升治理效能，这些不单是中央对香港的厚望，更是要将一幅宏伟的蓝图，转化为香港发展的成果，关键是能否凝聚共识、群策群力，因此强化行政立法关系非常重要，不单是提升治理效能基础，更是为香港把握国家战略机遇，激发自身动能，解决深层次问题的必要元素，今天正是朝这个目标主动迈出的一步。

他认为候任议员作为有热诚、有能力的爱国者，更应该锐意进取、勇于担当，透过高质素的参政议政，协助特区政府提升管治效能。针对改革，他指政府与议员一样，很重视大埔宏福苑火灾的跟进及善后工作，会尽快推动改革避免同类悲剧再次发生，并且会与立法会紧密合作推动制度革新，带动社会前行，将与候任议员在行政主导及「爱国者治港」原则相适应之下，建立更紧密、更有建设性的良性互动关系。

冀议员展现更大魄力及智慧高效审议议案

他期望第8届的立法会议员展现更大的魄力及智慧，高质高效审议议案，推动有利于提升香港竞争力，激发市场活力的政策及法案，议员作为民意代表及建设性伙伴的双重角色，必须时常广泛接触市民及社会各界，深入了解他们所需所盼，并积极向政府进言，以及将界别选民的意见及建议带入立法会，同时提出有效的解决方案，让立法会讨论过、审议过的议案，能实在惠及市民。

他亦介绍到行政长官互动交流会，是从宏观及战略性的高度聚焦讨论，事关国家及香港整体利益的重大议题，议员可就长远发展方向、重大政策部局提出前胆性建议，帮助特区政府更好地把握国家发展大局，使香港的政策规划与国家战略同频共振。他亦介绍前厅交流会，是为了在酝酿政策初期的阶段，可充分吸纳不同意见，扫平审议时可能遇到的障碍，真正做到议而有决、决而有行的效率。

另外，今早只有部分局长出席，但全体副局长、常任秘书长以及政治助理都有到场。

记者：郭咏欣

摄影：叶伟豪
 

