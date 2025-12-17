黎智英案｜邓炳强致函《华盛顿邮报》及《华尔街日报》 驳斥社论失实内容

「壹传媒」创办人黎智英及3间与《苹果日报》相关公司，经历长达156日审讯后，日前已被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪全部罪成。保安局局长邓炳强今（17日）分别致函《华盛顿邮报》及《华尔街日报》编辑部，严正反驳两报于12月15日就相关案件所刊登的社论内容。邓炳强在信中强调，有关文章与事实严重不符，并重申香港法治精神及司法程序公正公开。

驳斥《华盛顿邮报》误解香港法治

邓炳强在致《华盛顿邮报》的信中指出，该报社论《Jimmy Lai and the end of Hong Kong》试图贬低香港作为全球最自由经济体及最安全城市的地位，并忽略黎智英刑事案件中的证据。他强调，香港法律面前人人平等，黎智英的审判过程公开透明，多名外国领事馆人员亦全程旁听，见证司法程序的公正性。

信中澄清，黎智英被定罪涉及三项危害国家安全的罪名。判决书明确指出，无论在《香港国安法》实施前后，黎智英的意图均为颠覆中国共产党政权，甚至不惜牺牲国家及香港市民的利益。邓炳强表示，任何国家均难以容忍有人以偏颇或误导性资讯企图颠覆政府。此外，黎智英在羁押期间获得适当待遇及医疗照顾，其安排亦应其本人要求而定。

邓炳强重申，香港以法治为根基，坚持违法必究的原则，这一原则适用于所有案件，包括《香港国安法》下的案件。

「壹传媒」创办人黎智英及3间与《苹果日报》相关公司，日前已被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪全部罪成。资料图片

反对《华尔街日报》社论干涉内政及扭曲事实

在致《华尔街日报》的信中，邓炳强对该报社论《After the Jimmy Lai Verdict》漠视案件事实、并鼓动美英领导人干涉中国内政及破坏香港法治深表震惊。他强调，香港无人凌驾于法律之上，黎智英的审判全程公开，外国领事馆人员亦在场见证。

邓炳强指出，本案判决理由书长达855页，已全面开放公众查阅，足以驳斥所谓「虚假判决」的说法。他批评该报将黎智英描绘为仅表达个人感受的新闻工作者，是对事实的严重歪曲，强调案件与新闻自由无关。

信中进一步说明，黎智英长期以《苹果日报》为平台，以新闻业为幌子，从事危害国家及香港的行为，并亲自勾结外国势力，乞求对中央政府及香港特区政府实施制裁。邓炳强表示，任何国家均难以容忍此类行为，而黎智英的案件正体现香港依法拦截危害国家安全行为的决心，以保障香港安全。

