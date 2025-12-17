Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大律师公会访京与基本法委主任沈春耀会面 沈春耀： 一国两制下的普通法是香港优势

政情
更新时间：15:28 2025-12-17 HKT
发布时间：15:28 2025-12-17 HKT

香港大律师公会继续访京行程，今早（17日）第二天，与全国人大常委会基本法委员会主任、全国人大常委会法工委主任沈春耀会面，谈及多个法律议题。毛乐礼下午在北京见记者时表示， 沈春耀指香港的优势在于一国两制下实行的普通法， 希望大律师在仲裁、 涉外法治建设及法治宪法教育方面，继续发挥及贡献更多。 

沈春耀： 关心大埔火灾 相信特区政府会妥善处理

大律师公会主席、资深大律师毛乐礼在会后表示， 早上沈春耀和公会代表见面大约80分钟， 沈春耀表示，关心大埔的火灾，相信特区政府会妥善处理好。毛乐礼在会上感谢中央领导的关心及支持。公会表达在火灾后，部份灾民可能需要法律服务的支援，公会的法律义助计划，会全力协助市民。公会就大埔火灾善后工作和法律改革， 有需要时会协助。 

全国人大常委会基本法委员会主任、全国人大常委会法工委主任沈春耀（前排左六） 与香港大律师公会十多人代表团会面， 包括主席毛乐礼（前排左五）、副主席许绍鼎（前排左三）、副主席薛日华（前排右三）；名誉秘书及财政严永铮（前排左二）。
全国人大常委会基本法委员会主任、全国人大常委会法工委主任沈春耀（前排左六） 与香港大律师公会十多人代表团会面， 包括主席毛乐礼（前排左五）、副主席许绍鼎（前排左三）、副主席薛日华（前排右三）；名誉秘书及财政严永铮（前排左二）。

毛乐礼： 香港继续实行普通法是最适合香港

毛乐礼表示， 他向沈春耀表达了在一国两制下，《基本法》是香港特区继续实行普通法制度的基础。维持香港实行普通法制度、司法机构独立地运作，是最适合的安排。公会亦表达了大律师行业，如何透过法律专业，协助香港保持优势。

毛乐礼被记者问及黎智英案时， 他表示公会昨天已经发表声明。 他重申，香港法院独立运作，不考虑政治因素。 

公会代表团下午到访国务院国资委

公会代表团下午会到访国务院国有资产监督管理委员会，就国有企业走出去交流法律意见，以及参观泡泡玛特，了解内地科创和文创发展。代表团星期四( 18日 )会到访港澳办，其后结束行程返港。

