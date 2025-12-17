李家超晤北大书记 有意在北都大学城设研究院 鼓励在京港青投身创科

国家主席习近平昨日（16日）下午接见在京述职的行政长官李家超，述职后继续北京行程。李家超今日（17日）在社交媒体发文，指他与北京大学党委书记何光彩会面交流北部都会区发展事宜，北大未来有意在大学城设立研究院。他又与四位在北京读书或工作的香港青年共晋早餐，李家超鼓励他们在内地和香港学习最先进技术、吸收经验及勇于实践，推动两地创科发展。

北大有意在港设研究院

李家超先与北京大学党委书记何光彩会面交流。他感谢何光彩迎接。他指，在今年《施政报告》中，提出为加快发展北部都会区，会成立由他亲自担任主席的「北都发展委员会」，下设「大学城筹划及建设组」，成立调研专班，研究北都大学城发展模式。何光彩对大学城的发展规划表示认同，并指北大未来亦有意在大学城设立研究院。李家超对此感到鼓舞，并与何光彩交流大学城发展的意见。

李家超表示，国家主席习近平在上周举行的中央经济工作会议上，提出明年经济工作的八项重点任务，当中包括建设粤港澳大湾区国际科技创新中心。他向四位青年指出，有国家的政策指引和支持，加上香港近年全力建设国际创科中心，并拥有河套香港园区等北部都会区创科用地，香港在创科领域与大湾区内地城市协作必定大有可为。

李家超提到，餐厅位于北大未名湖畔的「教师之家」，原为燕园老锅炉房，去年改建成餐厅对外开放。在百年建筑半圆穹顶以及北大校徽和「大学堂」牌匾下与年轻人交流，别具雅致和惬意。

青年就业计划放宽资格

四位与李家超见面交流的香港青年都在创科领域发展。其中，在北京创业10年的David是青少年科技教育公司董事长；Jeffrey自2018年出任港资医疗器械企业总经理；Beverley穿梭北京及深圳工作，是公司Web 3项目总监；Peter则是历来首位就读北大航空航太工程的香港学生。

Beverley在会面时向李家超表示，她于2021年透过当时首年试行的大湾区青年就业计划加入现职公司，主要负责AI设计管理及统筹Web 3项目。李家超对香港青年透过计划成功发挥所长感到鼓舞。他提及，去年在《施政报告》中公布加强青年就业服务及支援，包括自今年起将参加大湾区青年就业计划的资格放宽至29岁或以下及持副学位或以上学历；向企业发放的津贴上限亦上调至每月12,000港元，为期最长18个月。

另外，李家超与Peter提到，获选为国家预备航天员的香港载荷专家最快明年首次执行飞行任务，他鼓励Peter多做航空航天科技研究，欢迎他日后为国家相关科研工作作贡献。李家超亦提及最新一份《施政报告》提出香港推动航天科技发展、支持太空经济，欢迎Peter回港发展事业。

李家超表示，很高兴与这几位年轻人就创新科技、科普教育、社交媒体应用及青年动员等范畴作深入交流，并寄语他们再接再厉，继续尽展所长、发光发亮，为香港、为国家多作贡献。